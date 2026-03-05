RU

Конфликт расширяется: Испания и Италия вступают в противостояние на Ближнем Востоке

13:57 05.03.2026 Чт
2 мин
Обе страны направляют свои военно-морские силы для защиты Кипра
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Италия и Испания присоединяются к конфликту на Ближнем Востоке (facebook.com armadaesp)

Сегодня, 5 марта, Минобороны Испании анонсировало отправку своего самого современного фрегата для защиты Кипра. Такое же заявление сделал и министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Испания приняла такое решение после того, как удар беспилотника по британской базе на Кипре втянул ее в войну на Ближнем Востоке.

Испанское Минобороны сообщило, что фрегат "Кристобаль Колон" присоединится к французскому авианосцу "Шарль де Голль" и кораблям греческого военно-морского флота.

Этот шаг планируется, чтобы "обеспечить защиту и противовоздушную оборону", а также "поддержать эвакуацию мирного населения".

Италия готовит ВМС и системы ПВО

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что в ближайшие дни страна направит военно-морские силы для защиты Кипра. Кроме того, он анонсировал развертывание систем противовоздушной обороны от беспилотников и ракет для стран Ближнего Востока.

"Мы не единственная страна, которая столкнулась с такой ситуацией, и все мы получали запросы о помощи. Мы вместе оцениваем ситуацию, в том числе то, как разделить ответственность. Мы должны пересмотреть наши позиции в регионе и реагировать на запросы дружественных стран, которые оказались в трудном положении", - сказал Крозетто.

Он добавил, что Италия намерена обеспечить "многосферное присутствие" на Ближнем Востоке, "разместив системы ПВО с защитой от дронов и ракет в рамках наших санкционированных операций и в соответствии с нашими миссиями".

Что предшествовало

Напомним, Британия оказалась под иранскими атаками. В частности Иран атаковал британскую военную базу на Кипре беспилотником.

Обстрел произошел в ночь на 2 марта в районе британской авиабазы Акротири на Кипре. Перед этим премьер-министр Британии Кир Стармер дал США разрешение на нанесение "оборонительных" ударов по иранским объектам с британских баз.

Отметим, недавно президент США Дональд Трамп приказал прекратить все отношения с Испанией после того, как она отказала Соединенным Штатам в использовании военных баз.

Кроме того, Трамп раскритиковал Британию, которая отказалась участвовать в атаках на Иран. Сейчас Лондон не исключает возможности присоединиться к ударам по иранским пусковым установкам баллистических ракет.

