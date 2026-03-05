ua en ru
Чт, 05 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Чи будуть українці воювати на Близькому Сході? У ГУР дали чітку відповідь

11:55 05.03.2026 Чт
2 хв
Україна пропонує партнерам іншу допомогу
aimg Тетяна Степанова
Чи будуть українці воювати на Близькому Сході? У ГУР дали чітку відповідь Фото: заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна володіє винятковим бойовим досвідом перехоплення іранських "Шахедів" та готова ділитися ним із партнерами. Але відправляти свої війська для участі у місії на Близькому Сході не буде.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Ми маємо експертизу, щоб розуміти, з якого напрямку, коли та в який час вони запускають "Шахеди", і за яким маршрутом ті летять. Це практичний досвід наших військових із перехоплення", - сказав Скібіцький.

Він наголосив, що ефективна оборона проти таких загроз базується на комплексній взаємодії різних засобів.

"Українська ППО покладається на багаторівневу координацію - від мобільних вогневих груп до зенітно-ракетних комплексів та засобів радіоелектронної боротьби. Усе це має працювати у складній інкорпорації, а не як окремий тип озброєння", - додав представник ГУР.

Скібіцький акцентував, що Україна пропонує партнерам інтелектуальний ресурс - уроки, засвоєні під безперервним вогнем.

"Ми не кажемо, що збираємося брати участь (у місіях за кордоном, - ред.) на практиці. Але ми пропонуємо спільний досвід, оскільки ця загроза залишається актуальною для всіх", - зазначив він.

Допомога України в боротьбі з "Шахедами"

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявляв, що його країна залучить експертів з України, щоб допомогти країнам Перської затоки збивати іранські ударні дрони.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що він не отримував жодних запитів щодо залучення українських експертів до боротьби з іранськими дронами на Близькому Сході.

Зеленський заявив, що Україна може допомогти країнам Близького Сходу знищувати іранські "Шахеди" в разі, якщо арабські лідери переконають Москву укласти перемир'я.

Український президент також запропонував країнам Перської затоки українські дрони-перехоплювачі. Натомість очікує отримати ракети PAC-3 до системи Patriot, яких Україні гостро бракує.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Близький Схід ГУР Дрони
Новини
Україна вимагає від Угорщини доступу до переданих Росією полонених
Україна вимагає від Угорщини доступу до переданих Росією полонених
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні