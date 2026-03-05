Чи будуть українці воювати на Близькому Сході? У ГУР дали чітку відповідь
Україна володіє винятковим бойовим досвідом перехоплення іранських "Шахедів" та готова ділитися ним із партнерами. Але відправляти свої війська для участі у місії на Близькому Сході не буде.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
"Ми маємо експертизу, щоб розуміти, з якого напрямку, коли та в який час вони запускають "Шахеди", і за яким маршрутом ті летять. Це практичний досвід наших військових із перехоплення", - сказав Скібіцький.
Він наголосив, що ефективна оборона проти таких загроз базується на комплексній взаємодії різних засобів.
"Українська ППО покладається на багаторівневу координацію - від мобільних вогневих груп до зенітно-ракетних комплексів та засобів радіоелектронної боротьби. Усе це має працювати у складній інкорпорації, а не як окремий тип озброєння", - додав представник ГУР.
Скібіцький акцентував, що Україна пропонує партнерам інтелектуальний ресурс - уроки, засвоєні під безперервним вогнем.
"Ми не кажемо, що збираємося брати участь (у місіях за кордоном, - ред.) на практиці. Але ми пропонуємо спільний досвід, оскільки ця загроза залишається актуальною для всіх", - зазначив він.
Допомога України в боротьбі з "Шахедами"
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявляв, що його країна залучить експертів з України, щоб допомогти країнам Перської затоки збивати іранські ударні дрони.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що він не отримував жодних запитів щодо залучення українських експертів до боротьби з іранськими дронами на Близькому Сході.
Зеленський заявив, що Україна може допомогти країнам Близького Сходу знищувати іранські "Шахеди" в разі, якщо арабські лідери переконають Москву укласти перемир'я.
Український президент також запропонував країнам Перської затоки українські дрони-перехоплювачі. Натомість очікує отримати ракети PAC-3 до системи Patriot, яких Україні гостро бракує.