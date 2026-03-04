Британія розглядає підтримку операції США проти Ірану: чому Лондон змінив позицію

Велика Британія не відкидає можливості долучитися до ударів по іранських пускових установках балістичних ракет. Про це заявили західні посадовці на тлі підготовки нової фази спільної кампанії США та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на британське видання The Guardian .

Очікується, що американські стратегічні бомбардувальники прибудуть на британські бази - Дієго-Гарсія та Фейрфорд - звідки можуть завдавати ударів по підземних іранських "ракетних містах".

Один із варіантів передбачає застосування B-2 або B-52 зі спеціальними протибункерними боєприпасами. У такому разі Лондон може забезпечити не лише інфраструктурну, а й додаткову підтримку з боку Королівських ВПС.

Водночас есмінець HMS Dragon, перекидання якого прем’єр-міністр Кір Стармер анонсував для посилення присутності поблизу Кіпру, вийде з Портсмута не раніше наступного тижня.

За оцінками західних чиновників, Іран має запас балістичних ракет ще на кілька днів інтенсивних пусків, однак темпи можуть знизитися через постійні удари США та Ізраїлю. З іншого боку, більша частина регіональних союзників уже витратила значну кількість перехоплювачів Patriot, захищаючись від атак.

Посадовці наголошують, що прискорене знищення іранських пускових установок є ключовим для зменшення ракетної загрози, особливо з огляду на обмеженість запасів перехоплювачів у регіоні.