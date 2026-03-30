Комплекс ППО, виробництво боєприпасів і не тільки. ЗСУ розповіли про успішні "діп страйки"

13:23 30.03.2026 Пн
2 хв
У Генштабі розповіли про успішні удари по тилах росіян
aimg Костянтин Широкун
Комплекс ППО, виробництво боєприпасів і не тільки. ЗСУ розповіли про успішні "діп страйки" Фото: у Генштабі розповіли про успішні удари по тилах росіян (Getty Images)

Українські військові уразили комплекс ППО С-400, а також Алчевський металургійний комбінат, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру для армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: Дрони СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал "Усть-Луга" у Росії

Так, у районі селища Гвардійське (ТОТ АР Крим) підтверджено ураження пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Також на тимчасово окупованій Луганщині уражено Алчевський металургійний комбінат, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу.

Окрім того, вчора, 29 березня, у районі селища Новосвітлівка (ТОТ Луганської області), зафіксовані влучання у військовий ешелон окупантів.

Також за минулу добу завдано серію уражень по пунктах управління та районах зосередження живої сили агресора. Так, у районі Гуляйполя Запорізької області уражено пункт управління БпЛА.

У районі села Нова Таволжанка (Бєлгородська область РФ) зафіксовано ураження району зосередження живої сили противника. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, 28 березня стало відомо про удар по нафтопереробному заводу "Ярославський", який є стратегічно важливим для забезпечення паливом російського угруповання військ.

Цьому передувала атака 26 березня на Кірішський НПЗ у Ленінградській області - один із трьох найбільших заводів РФ, що спричинило там масштабну пожежу.

Крім того, 23 березня ЗСУ уразили нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", підірвавши експортні можливості та внутрішню переробку ворога.

ППО Генштаб ВСУ Вторгнення Росії до України
Кабмін відмовився від "великого податкового законопроекту": що пропонує натомість
Кабмін відмовився від "великого податкового законопроекту": що пропонує натомість
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни