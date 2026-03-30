Комплекс ПВО, производство боеприпасов и не только. ВСУ рассказали об успешных "дип страйках"

Украинские военные поразили комплекс ПВО С-400, а также Алчевский металлургический комбинат, который задействован в производстве боеприпасов крупного калибра для армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В районе села Новая Таволжанка (Белгородская область РФ) зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы противника. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Также за минувшие сутки нанесена серия поражений по пунктам управления и районах сосредоточения живой силы агрессора. Так, в районе Гуляйполя Запорожской области поражен пункт управления БпЛА.

Кроме того, вчера, 29 марта, в районе поселка Новосветловка (ВОТ Луганской области), зафиксированы попадания в военный эшелон оккупантов .

Также на временно оккупированной Луганщине поражен Алчевский металлургический комбинат, который задействован в производстве боеприпасов крупного калибра. На территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.

Так, в районе поселка Гвардейское (ВОТ АР Крым) подтверждено поражение пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" .

Напомним, 28 марта стало известно об ударе по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский", который является стратегически важным для обеспечения топливом российской группировки войск.

Этому предшествовала атака 26 марта на Киришский НПЗ в Ленинградской области - один из трех крупнейших заводов РФ, что повлекло там масштабный пожар.

Кроме того, 23 марта ВСУ поразили нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", подорвав экспортные возможности и внутреннюю переработку врага.