Комплекс ПВО, производство боеприпасов и не только. ВСУ рассказали об успешных "дип страйках"

13:23 30.03.2026 Пн
В Генштабе рассказали об успешных ударах по тылам россиян
aimg Константин Широкун
Фото: в Генштабе рассказали об успешных ударах по тылам россиян (Getty Images)

Украинские военные поразили комплекс ПВО С-400, а также Алчевский металлургический комбинат, который задействован в производстве боеприпасов крупного калибра для армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Дроны СБУ второй раз за неделю поразили нефтетерминал "Усть-Луга" в России

Так, в районе поселка Гвардейское (ВОТ АР Крым) подтверждено поражение пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Также на временно оккупированной Луганщине поражен Алчевский металлургический комбинат, который задействован в производстве боеприпасов крупного калибра. На территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.

Кроме того, вчера, 29 марта, в районе поселка Новосветловка (ВОТ Луганской области), зафиксированы попадания в военный эшелон оккупантов.

Также за минувшие сутки нанесена серия поражений по пунктам управления и районах сосредоточения живой силы агрессора. Так, в районе Гуляйполя Запорожской области поражен пункт управления БпЛА.

В районе села Новая Таволжанка (Белгородская область РФ) зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы противника. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Напомним, 28 марта стало известно об ударе по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский", который является стратегически важным для обеспечения топливом российской группировки войск.

Этому предшествовала атака 26 марта на Киришский НПЗ в Ленинградской области - один из трех крупнейших заводов РФ, что повлекло там масштабный пожар.

Кроме того, 23 марта ВСУ поразили нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", подорвав экспортные возможности и внутреннюю переработку врага.

Кабмин отказался от "большого налогового законопроекта": что предлагает взамен
Кабмин отказался от "большого налогового законопроекта": что предлагает взамен
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
