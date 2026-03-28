Мінус паливо для танків: удар по Ярославському НПЗ підірвав логістику окупантів
Українські Сили оборони у ніч на 28 березня завдали удару по нафтопереробному заводу "Ярославський" у Росії, а також уразили низку складів та пунктів управління окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Удар по Ярославському НПЗ
Як повідомили військові, підрозділи Сил оборони атакували стратегічно важливе підприємство в Ярославській області РФ, де внаслідок влучання спалахнула пожежа.
Ярославський НПЗ є одним із ключових об'єктів російської нафтопереробки з потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Його продукція, зокрема дизель та реактивне пальне, має критичне значення для логістики ворожої армії, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.
Ураження об'єктів на окупованих територіях та в РФ
Окрім заводу в Ярославлі, протягом минулої доби українські військові успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів біля Донецька, боєприпасів поблизу Мангуша та Глибокого, а також ремонтний підрозділ в районі Прохорівки.
На Херсонщині під удар потрапили пункт управління БпЛА біля Нової Каховки та командно-спостережний пункт поблизу Любимівки.
Крім того, зафіксовано ураження складу матеріально-технічних засобів поблизу Міжгір’я в окупованому Криму та місця зберігання пального біля Унечі Брянської області.
Також станом на ранок тривають пожежі на нафтопереробному заводі "Новатек-Усть-Луга" та нафтовому терміналі "Транснєфть-порт Приморск" у Ленінградській області.
Атаки на стратегічні об'єкти РФ
Нагадаємо, Сили оборони України систематично завдають ударів по критичній інфраструктурі агресора. Зокрема, 28 березня стало відомо про атаку ракетами FP-5 "Фламінго" на завод вибухівки "Промсинтез" у Самарській області, який виробляє понад 30 тисяч тонн продукції на рік.
Крім того, 26 березня під ударом опинився Кірішський НПЗ у Ленінградській області. Це підприємство є другим за потужністю в країні-агресорці - внаслідок атаки на заводі спалахнула масштабна пожежа.