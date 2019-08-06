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Луценко подаст в отставку с началом работы новой Рады

Новости » Политика    06.08.2019 - 21:30
Луценко подаст в отставку с началом работы новой Рады
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Луценко выразил уверенность, что президент и парламент примут решение относительно нового генпрокурора

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу Верховная Рада IX созыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио НВ".

По словам Луценко, он говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной рады.

"Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию", - отметил Луценко.

Также он выразил уверенность, что президент и парламент примут решение относительно нового генерального прокурора. 

"Я спокойной передам все дела и определенные рекомендации на будущее", - заявил он. 

Отметим, генеральный прокурор назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

Юрий Луценко занимает пост генерального прокурора Украины с мая 2016 года. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины. В частности, Зеленский обратился в парламент по поводу увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторак - с должности министра обороны. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины. Депутаты на пленарном заседании не поддержали их отставку. 

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