Командування російської армії покращує дисципліну тюремними строками, - ISW

Російське військове командування продовжує засуджувати російських офіцерів у справах, пов’язаних з ударами Збройних сил України. Таким чином робиться розрахунок поліпшити дисципліну в армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що другий Західний окружний військовий суд Москви 16 січня засудив колишнього начальника морського відомства Росгвардії, полковника Сергія Волкова до шести років позбавлення волі. Його звинуватили у постачанні нібито неякісних радіолокаційних систем для охорони Керченського мосту в окупованому Криму і газопроводу з Краснодарського краю в окупований Крим, що мали захистити об'єкти від атак українських безпілотників.

Суд визнав Волкова винним у "зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки" за участь в корупційній схемі на суму 400 млн рублів (4,5 млн доларів). На цю суму полковник придбав дві радіолокаційні системи, що не могли належним чином захистити об'єкти від атак українських дронів, про що військовий був поінформований.

Крім того, зазначає ISW, 6 грудня 2023 року другий Західний окружний військовий суд оголосив вирок двом російським офіцерам ППО за недбалість у недопущенні удару ЗСУ по території Росії.

Раніше російська влада затримала командувача 1-ю армією ППО спеціального призначення за звинуваченнями в корупції та хабарництві. В Інституті припустили, що причиною став той факт, що він не запобіг ударам безпілотників по Москва-Сіті в липні та серпні 2023 року.

В ISW припускають, що такими справами російське військове командування, ймовірно, має намір створити прецедент для російської армії щодо можливого покарання за неспроможність відвернути удари ЗСУ по важливих цілях.

"Причому не має значення, чи ці офіцери порушили російські правила несення бойового чергування, чи невиконання ними службових обов’язків побічно пов’язують із корупційними схемами. Російське командування, ймовірно, сподівається, що ці прецеденти покращать дисципліну серед російських військ в Україні, хоча ISW не спостерігає такого ефекту", - йдеться у звіті.

Атаки українських БпЛА по території Росії

Вночі 18 січня у місті Подольськ Московської області РФ пролунали вибухи. Військові агресора заявляють про нібито збиття дрона, який летів у напрямку російської столиці.

Минулого тижня Міноборони РФ повідомило про збиття дрону у Саратовській області, звинувативши в атаці Україну. Безпілотник знищили над територією Енгельського району. Там розташований аеродром "Енгельс", на якому базуються стратегічні бомбардувальниками Ту-160 і Ту-95МС, які росіяни застосовують для ударів по Україні.

Російські ЗМІ повідомили, що безпілотника було два, їх нібито збили, вони впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2".

Крім того, росіяни заявляли про атаку дронів вночі 11 січня. За їх словами, у Калузі нібито була пошкоджена насосна станція.

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