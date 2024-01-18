Командование российской армии повышает дисциплину тюремными сроками, - ISW

Российское военное командование продолжает осуждать российских офицеров в делах, связанных с ударами Вооруженных сил Украины. Таким образом делается расчет на улучшение дисциплины в армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что второй Западный окружной военный суд Москвы 16 января приговорил бывшего начальника морского ведомства Росгвардии, полковника Сергея Волкова к шести годам лишения свободы. Его обвинили в поставке якобы некачественных радиолокационных систем для охраны Керченского моста в оккупированном Крыму и газопровода из Краснодарского края в оккупированный Крым, которые должны были защитить объекты от атак украинских беспилотников.

Суд признал Волкова виновным в "злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия" за участие в коррупционной схеме на сумму 400 млн рублей (4,5 млн долларов). На эту сумму полковник приобрел две радиолокационные системы, которые не могли должным образом защитить объекты от атак украинских дронов, о чем военный был проинформирован.

Кроме того, отмечает ISW, 6 декабря 2023 года второй Западный окружной военный суд огласил приговор двум российским офицерам ПВО за халатность в недопущении удара ВСУ по территории России.

Ранее российские власти задержали командующего 1-й армией ПВО специального назначения по обвинениям в коррупции и взяточничестве. В Институте предположили, что причиной стал тот факт, что он не предотвратил удары беспилотников по Москва-Сити в июле и августе 2023 года.

В ISW предполагают, что такими делами российское военное командование, вероятно, намерено создать прецедент для российской армии касательно вероятного наказания за неспособность предотвратить удары ВСУ по важным целям.

"Причем не имеет значения, нарушили ли эти офицеры российские правила несения боевого дежурства, или косвенно связывают невыполнение служебных обязанностей с коррупционными схемами. Российское командование, вероятно, надеется, что эти прецеденты улучшат дисциплину среди российских войск в Украине, хотя ISW не наблюдает такого эффекта", - говорится в отчете.

Атаки украинских БпЛА по территории России

Ночью 18 января в городе Подольск Московской области РФ прогремели взрывы. Военные агрессора заявляют о якобы сбитии дрона, который летел в направлении российской столицы.

На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о сбитии дрона в Саратовской области, обвинив в атаке Украину. Беспилотник уничтожили над территорией Энгельсского района. Там расположен аэродром "Энгельс", на котором базируются стратегические бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне применяют для ударов по Украине.

Российские СМИ сообщили, что беспилотников было два, их якобы сбили, они упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2".

Кроме того, россияне заявляли об атаке дронов ночью 11 января. По их словам, в Калуге якобы была повреждена насосная станция.

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