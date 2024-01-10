Росіяни заявили, що збили дрон у Саратовській області, там знаходиться аеродром "Енгельс"
Росіяни заявили, що нібито збили дрон у Саратовській області. Там знаходиться аеродром "Енгельс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram та губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна.
Російське Міноборони стверджує, що сьогодні вночі, 10 січня, протиповітряна оборона нібито знищила безпілотник. Традиційно росіяни звинуватили Україну в "терористичній атаці".
При цьому губернатор Саратовської області наголошує, що безпілотник літакового типу нібито збили над територією Енгельського району.
"Ніхто не постраждав. Наслідків для інфраструктури населених пунктів немає. Усі об'єкти працюють у штатному режимі", - написав Бусаргін у своєму Telegram-каналі.
Додамо, що в Енгельсі знаходиться аеродром "Енгельс", там базуються стратегічні бомбардувальники РФ. У мережі повідомляють, що в Енгельсі дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки. Вони мають на озброєнні важкі бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС, які росіяни застосовують для ударів по Україні.
Що відомо про Ту-96МС
Нагадаємо, востаннє росіяни вдарили по Україні крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС 29 грудня. Тоді під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Дніпро та інші українські міста, а окупанти застосували не лише ракети типу Х-55 та Х-101.
Літаки проєкту Ту-95 - це радянські та російські стратегічні бомбардувальники. Вважаються найшвидшими літаками з турбогвинтовими двигунами. Основне завдання Ту-95 - ураження стратегічних об'єктів у глибокому тилу.
Детальніше, що відомо про ці літаки та як РФ застосовує їх проти України - у нашому матеріалі.
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