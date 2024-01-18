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В Московській області пролунали вибухи, росіяни заявляють про атаку дрона

Московська область, Четвер 18 січня 2024 01:06
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В Московській області пролунали вибухи, росіяни заявляють про атаку дрона Фото: вибухи в Московській області вночі 18 січня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У місті Подольськ Московської області РФ пролунали вибухи сьогодні вночі, 18 січня. Окупанти заявляють про нібито збиття дрона, який летів в напрямку російської столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна в Telegram.

Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник у Подольську, який начебто летів на Москву.

Російські Telegram-канали опублікували кілька відео на яких, як стверджується, моменти вибухів у Подольську:

"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, нещодавно російське Міноборони заявляло, що нібито у Саратовській області збили дрон, звинувативши Україну. Губернатор області уточнив, що безпілотник знищили над територією Енгельського району. Там знаходиться аеродром "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники РФ - Ту-160 та Ту-95МС, які росіяни застосовують для ударів по Україні.

Пізніше російські ЗМІ заявили, що безпілотника було два, їх нібито збили, вони впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2".

За даними джерела РБК-Україна в спецслужбах, за польотом дронів туди стоять Сили безпеки та оборони.

Також росіяни заявляли про атаку дронів вночі 11 січня. За їх словами, у Калузі нібито була пошкоджена насосна станція.

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