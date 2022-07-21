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Коломойского могут лишить гражданства Украины, а Лавров заявил об изменении задач "спецоперации": новости за 20 июля

Коллаж РБК-Украина
Автор: RBC.UA

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об изменении задач российской "спецоперации" в Украине, бизнесмена Игоря Коломойского могут лишить украинского гражданства, Европу накрыла аномальная жара. Подробнее о том, что произошло в среду, 20 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Лавров заявил об изменении задач российской "спецоперации" в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и вышла за границы "ДНР" и "ЛНР". Лавров сказал, что теперь российская армия получила задание "демилитаризировать" и юг Украины.

Также Лавров заявил, что США и Великобритания хотят "столкнуть Россию с Европой". Причиной тому являются поставки Украине иностранного оружия.

Послы ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России

Послы Евросоюза пришли к консенсусу по введению седьмого пакета санкций против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Литвы в ЕС Арнольдаса Пранкявичюса в Twitter.

По его словам, послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций ЕС в отношении России. Золото, в том числе золотые украшения, включено. Также в санкционный список добавят российский "Сбербанк" и более 50 россиян, включая политиков, военачальников, олигархов и пропагандистов.

Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник

Бизнесмена Игоря Коломойского могут лишить украинского гражданства. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Подписан ли уже указ о лишении Коломойского паспорта гражданина Украина пока не известно. Еще один собеседник в одной из властных структур подтвердил изданию, что эта информация не лишена смысла и такие обсуждения действительно имели место.

"Hasta la vista, baby": Джонсон ярко попрощался с должностью премьера

Премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне отставки произнес свою прощальную речь в Палате общин. Он призвал своего приемника держаться ближе к американцам и заступаться за украинцев.

Тем временем в стране завершился очередной этап выборов на пост будущего лидера Консервативной партии и премьер-министра. В финал вошли бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.

Европу накрыла аномальная жара

Рекордная жара в Европе привела к масштабным лесным пожарам с сотнями жертв. Люди вынуждены эвакуироваться из своих домов в Испании, Португалии, Франции. В Британии транспорт работает с задержками, а больницы готовятся к наплыву пострадавших от перегрева.

Что происходит с погодой в Европе и стоит ли ждать волну жары в Украине - в материале РБК-Украина.

В Украине разгуляется "штормовая погода"

Погода в Украине будет штормовой в некоторых областях, местами - дожди, а температура в основном комфортная.

Где задует до 20 метров в секунду, и что будет с погодой до конца недели - читайте в материале Styler.

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