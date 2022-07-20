США и партнеры передадут 20 систем HIMARS, часть уже в Украине, - Пентагон
США и партнеры передадут Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли на брифинге.
Отмечается, что США уже предоставили Украине 12 систем HIMARS.
Генерал Милли также сказал, что 200 украинских защитников уже научились использовать HIMARS, и обчучение продолжится при участии многих других военных.
К тому же, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что украинские военные ловко используют РСЗО.
Милли добавил, что страна продолжит поставки оружия Украине.
Напомним, сегодня США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, который включает четыре HIMARS.
Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить российскую армию и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.