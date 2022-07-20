США и партнеры передадут 20 систем HIMARS, часть уже в Украине, - Пентагон

США и партнеры передадут Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли на брифинге .

Отмечается, что США уже предоставили Украине 12 систем HIMARS.

Генерал Милли также сказал, что 200 украинских защитников уже научились использовать HIMARS, и обчучение продолжится при участии многих других военных.

К тому же, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что украинские военные ловко используют РСЗО.

Милли добавил, что страна продолжит поставки оружия Украине.