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Харьков утром подвергся ракетному удару: есть пострадавшие

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Харьков , Среда 20 июля 2022 09:35
Харьков утром подвергся ракетному удару: есть пострадавшие Фото: Харьков утром подвергся ракетному удару (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

По одному из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли ракетные дары. В результате вражеской атаки, предварительно, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главву Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Профильные службы работают на местах попаданий. Предварительно есть пострадавшие. Детали сообщим позже", - написал Синегубов.

В свою очередь он также обратился к жителям Харькова: без надобности не выходите на улицы города, максимально находитесь в укрытиях и безопасных местах!

Напомним, сегодня ночью оккупанты обстреляли из "Градов" жилой квартал Никополя. Предварительно было выпущено более 30 реактивных снарядов по городу.

Также россияне обстреляли Одесскую область. Всего было выпущено две ракеты, одна из них уничтожена силами ПВО.

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Харьков ракетный удар
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