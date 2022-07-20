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Журналисты из Португалии попали под обстрел россиян в Николаевской области

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Николаев, Среда 20 июля 2022 15:30
Журналисты из Португалии попали под обстрел россиян в Николаевской области Фото: журналисты из Португалии попали под обстрел россиян в Николаевской области (t.me/spilkanews)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаевской области съемочная группа португальского общественного вещателя RTP попала под. обстрел оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.

Журналисты из Португалии попали под обстрел россиян в Николаевской областиЖурналисты из Португалии попали под обстрел россиян в Николаевской области

"Съемочная группа во главе с опытным португальским военным корреспондентом Антонио Матеусом попала под обстрел в селе Лиманы", - отметили в НСЖУ.

По словам Андрея Коваленко из Академии украинской прессы, который работает сейчас с командой RTP, все произошло очень быстро.

"Убегали и снимали", - констатировал он.

Как сообщалось, ранее, 4 июля, под обстрел в Донецкой области попали французские журналисты телеканала France 24.

Также журналисты ТСН попали под российский обстрел во время прямого включения 29 мая. Они снимали сюжет в Бахмуте Донецкой области.

Кроме того, ранее из Луганской области официально остановили эвакуацию из-за того, что в понедельник, 30 мая, российские оккупанты обстреляли автомобиль, ехавший за желающими выехать, погиб журналист из Франции.

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