"Hasta la vista, baby": Джонсон ярко попрощался с должностью премьера
Премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне отставки произнес свою прощальную речь в Палате общин. Он призвал своего приемника держаться ближе к американцам и заступаться за украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
'Hasta la vista baby!"— TalkTV (@TalkTV) July 20, 2022
Boris Johnson leaves the chamber for the last time as Prime Minister after his final PMQs. pic.twitter.com/qTl2cfmqrn
"Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни были. Во-первых, держитесь ближе к американцам, заступайтесь за украинцев, заступайтесь за свободу и демократию повсюду", - заявил он.
Также Джонсон призвал будущего примьера снизить налоги в Британии и сделать эту страну лушим местом для жизни и инвистиций.
Джонсон закончил свое выступление известной крылатой фразой из фильма Терминатор "Hasta la vista, baby", что в переводе означает "До встречи, детка".
Напомним, 7 июля, Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Решение было принято после отставок в правительстве, вызванных скандалом с Крисом Пинчером.
Стоит отметить, что в Великобритании уже прошел четвертый раунд голосования за нового лидера Консервативной партии, который автоматически станет премьер-министром.
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