"Hasta la vista, baby": Джонсон ярко попрощался с должностью премьера

Премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне отставки произнес свою прощальную речь в Палате общин. Он призвал своего приемника держаться ближе к американцам и заступаться за украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

'Hasta la vista baby!"



Boris Johnson leaves the chamber for the last time as Prime Minister after his final PMQs. pic.twitter.com/qTl2cfmqrn — TalkTV (@TalkTV) July 20, 2022

"Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни были. Во-первых, держитесь ближе к американцам, заступайтесь за украинцев, заступайтесь за свободу и демократию повсюду", - заявил он.

Также Джонсон призвал будущего примьера снизить налоги в Британии и сделать эту страну лушим местом для жизни и инвистиций.

Джонсон закончил свое выступление известной крылатой фразой из фильма Терминатор "Hasta la vista, baby", что в переводе означает "До встречи, детка".