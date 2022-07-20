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Лавров угрожает "столкновением России с Европой" из-за поставок оружия Украине

Новина українською →
Москва, Среда 20 июля 2022 12:22
Лавров угрожает "столкновением России с Европой" из-за поставок оружия Украине Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

США и Великобритания якобы хотят "столкнуть Россию с Европой". Причиной тому являются поставки Украине иностранного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, которого цитирует "РИА Новости".

"Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко", - говорит Лавров.

При этом он заявил, что поставки Украине оружия, в частности HIMARS, нашими союзниками якобы не дают сесть нам за стол переговоров с РФ.

Отметим, в России уже неоднократно делали резкие заявления в сторону Запада из-за поставок оружия Украине.

Напомним, недавно глава Кремля Владимир Путин заявил, что если Запад будет поставлять Украине необходимые вооружения, то Россия будет бить по тем объектам, по которым пока не бьет. Он также заявил, что поставки оружия лишь затягивают войну против Украины.

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