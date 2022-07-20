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Оккупанты готовятся к штурму Бахмута и Углегорской ТЭС, - Генштаб

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Киев, Среда 20 июля 2022 07:19
Оккупанты готовятся к штурму Бахмута и Углегорской ТЭС, - Генштаб Фото: оккупанты готовятся к штурму Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На Бахмутском направлении войска противника ведут боевые действия с целью создания условий для проведения наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в действиях противника не отмечается. Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Николаевки Черниговской области, Ястребиного и Павловки Сумской области.

На Харьковском направлении войска РФ производили огненное поражение в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.

На Славянском направлении обстрелы из танков и артиллерии зафиксированы вблизи Долины, Краснополья, Константиновки, Чепиля, Гусаровки и Адамовки.

На Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка, также нанес авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского. Также оккупанты ведут штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.

Совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому. Кроме того, продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечены обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Угледар, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Каменское и ряд других. Противник нанес авиаудару возле Авдеевки. Провел разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки беспилотными летательными аппаратами. В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет "Калибр". Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения. Также враг нанес ракетно-авиационные удары в районе Муравьевки.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения украинские силы сбили 220 российских военных самолетов.

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