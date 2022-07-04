Коллаборанты закончились? Оккупанты создали в Херсонской области российское "правительство"

Оккупационная власть в Херсонской области объявила о формировании "правительства". Руководить им будут российские чиновники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
Оккупанты назначили заместителя главы правительства Калининградской области Сергея Елисеева главой "кабинета министров" Херсонской области. Он также ранее проходил службу в органах ФСБ.
Еще две должности в новом "правительстве" получили бывшие российские чиновники.
Напомним, вначале россияне призывали жителей Херсона к коллаборации. Позже коллаборанты осознали, что ведут Херсонскую область к гуманитарному кризису и собирались сбегать в Крым.
Далее оккупанты перестали доверять коллаборантам в Херсоне, на их должности начали ставить людей из ОРДЛО.
Кроме того, в Херсоне ранили одного из ключевых коллаборантов Евгения Соболева. А в области взорвали автомобиль нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева.
Помимо этого, россияне готовятся провести "референдумы" на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, и уже выбрали для этого дату.