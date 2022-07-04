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Коллаборанты закончились? Оккупанты создали в Херсонской области российское "правительство"

Фото: оккупанты создали в Херсонской области российское "правительство" (facebook com Оленка Краснокутська)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупационная власть в Херсонской области объявила о формировании "правительства". Руководить им будут российские чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Оккупанты назначили заместителя главы правительства Калининградской области Сергея Елисеева главой "кабинета министров" Херсонской области. Он также ранее проходил службу в органах ФСБ.

Еще две должности в новом "правительстве" получили бывшие российские чиновники.

Напомним, вначале россияне призывали жителей Херсона к коллаборации. Позже коллаборанты осознали, что ведут Херсонскую область к гуманитарному кризису и собирались сбегать в Крым.

Далее оккупанты перестали доверять коллаборантам в Херсоне, на их должности начали ставить людей из ОРДЛО.

Кроме того, в Херсоне ранили одного из ключевых коллаборантов Евгения Соболева. А в области взорвали автомобиль нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева.

Помимо этого, россияне готовятся провести "референдумы" на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, и уже выбрали для этого дату.

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