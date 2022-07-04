Разведка назвала дату "референдумов" в Запорожской и Херсонской областях

"Готовятся на 11 сентября. Вы должны понимать, что между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь, и приведет ли он именно к той цели, к которой они готовятся, покажет только время и наша вся работа", - рассказал он.

При этом, по словам Буданова, оккупанты вроде бы готовятся к присоединению указанных территорий, но параллельно с этим есть другие варианты.

"Создание новых "народных республик", создание одной крупной "народной республики", присоединение обширной территории к России, присоединение отдельной территории к России – это все будет решаться, как и всегда в России, в последний день", – пояснил глава ГУР.