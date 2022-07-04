Колаборанти закінчилися? Окупанти створили в Херсонській області російський "уряд"

Окупанти призначили заступника глави уряду Калінінградської області Сергія Єлісєєва главою "кабінету міністрів" Херсонської області. Він також раніше проходив службу в органах ФСБ.

Ще дві посади в новому "уряді" отримали колишні російські чиновники.

Нагадаємо, спочатку росіяни закликали жителів Херсона до колаборації. Пізніше колаборанти усвідомили, що ведуть Херсонську область до гуманітарної кризи і збиралися тікати до Криму.

Далі окупанти перестали довіряти колаборантам у Херсоні, на їхні посади почали ставити людей з ОРДЛО.