Колаборанти закінчилися? Окупанти створили в Херсонській області російський "уряд"

Окупаційна влада в Херсонській області оголосила про формування "уряду". Керувати ним будуть російські чиновники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант".
Окупанти призначили заступника глави уряду Калінінградської області Сергія Єлісєєва главою "кабінету міністрів" Херсонської області. Він також раніше проходив службу в органах ФСБ.
Ще дві посади в новому "уряді" отримали колишні російські чиновники.
Нагадаємо, спочатку росіяни закликали жителів Херсона до колаборації. Пізніше колаборанти усвідомили, що ведуть Херсонську область до гуманітарної кризи і збиралися тікати до Криму.
Далі окупанти перестали довіряти колаборантам у Херсоні, на їхні посади почали ставити людей з ОРДЛО.
Крім того, в Херсоні поранили одного з ключових колаборантів Євгена Соболєва. А в області підірвали автомобіль нардепа-колаборанта Олексія Ковальова.
Крім цього, росіяни готуються провести "референдуми" на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, і вже обрали для цього дату.