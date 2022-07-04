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Колаборанти закінчилися? Окупанти створили в Херсонській області російський "уряд"

Фото: окупанти створили в Херсонській області російський "уряд" (facebook)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупаційна влада в Херсонській області оголосила про формування "уряду". Керувати ним будуть російські чиновники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант".

Окупанти призначили заступника глави уряду Калінінградської області Сергія Єлісєєва главою "кабінету міністрів" Херсонської області. Він також раніше проходив службу в органах ФСБ.

Ще дві посади в новому "уряді" отримали колишні російські чиновники.

Нагадаємо, спочатку росіяни закликали жителів Херсона до колаборації. Пізніше колаборанти усвідомили, що ведуть Херсонську область до гуманітарної кризи і збиралися тікати до Криму.

Далі окупанти перестали довіряти колаборантам у Херсоні, на їхні посади почали ставити людей з ОРДЛО.

Крім того, в Херсоні поранили одного з ключових колаборантів Євгена Соболєва. А в області підірвали автомобіль нардепа-колаборанта Олексія Ковальова.

Крім цього, росіяни готуються провести "референдуми" на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, і вже обрали для цього дату.

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Херсонская областьВійна Росії проти України