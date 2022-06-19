ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне перестают доверять коллаборантам в Херсоне и заменяют их: названа причина

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 19 июня 2022 15:38
Россияне перестают доверять коллаборантам в Херсоне и заменяют их: названа причина Фото: россияне перестают доверять коллаборантам в Херсоне и заменяют их (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Оккупанты перестали доверять коллаборантам в Херсоне. На их должности ставят людей из ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы облсовета Херсона Юрия Соболевского в Facebook.

"Провалы оккупационных властей в их попытках сломить жителей, сломить их любовь к Украине, существенно подорвало доверие орков к тем коллаборантам, которые должны были стать "областной властью" и организовывать "новую жизнь", - рассказал Соболевский.

По его словам, Россия начала задействовать в управлении оккупированными территориями Херсонской области боевиков из самопровозглашенных республик.

"Фейковую областную администрацию "усиливают" внешними кадрами с "ЛДНР", а офис партии "Единая Россия" вообще начинает жить самостоятельной жизнью, переходя от "гуманитарной помощи" к организации приемов официальных визитов должностных лиц и депутатов РФ, массовых мероприятий и формированию политики в области", - добавил чиновник.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Кремль массово ставит россиян на управление оккупированных территорий Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область ОРДЛО Война России против Украины
NEWS
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона