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В Херсоне оккупанты призывают местных к коллаборации

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 14:21
В Херсоне оккупанты призывают местных к коллаборации Фото: в Херсоне оккупанты призывают местных к коллаборации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные распространяют в Херсоне листовки среди гражданских с призывами к коллаборации. Пытаются убедить людей в том, что зверства против нашей страны были совершены на их благо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Оккупационная администрация Херсона пытается убедить гражданских в том, что Россия совершает свои зверства в Украине на благо украинцев. В городе распространяют листовки, где оккупанты называют виновными в агрессии самих украинцев и избранную ими власть.

"Отдельно указано: "Не думайте, что это будет быстро и безболезненно". Это утверждение становится особенно актуальным, учитывая что, согласно данным спутниковых снимков компании Planet Lab, за время оккупации на Херсонском городском кладбище появились по меньшей мере 824 новые могилы", - пишет пресс-служба.

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Фото: в Херсоне оккупанты призывают местных к коллаборации (https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Украинцев призывают к коллаборации с оккупантами и предупреждают о риске приближаться к российским военным. В листовке, после зверств в Буче, утверждается, что "Россия не воюет против украинских военных и не наносит вреда гражданским".

"Следует отметить, что на сегодня украинские и международные следователи тщательно исследуют все преступления, которые совершают оккупанты по прямым приказам российского руководства. Все они будут доказательствами для спецтрибунала как над непосредственными исполнителями, так и над властной верхушкой страны-оккупанта", - добавляет пресс-служба.

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