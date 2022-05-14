"В июне надо уезжать в Крым". СБУ перехватила разговор двух коллаборантов в Херсонской области
Из-за своего непрофессионализма оккупанты и те, кто им помог захватить регион, ведут Херсон и область к гуманитарному кризису и сами это понимают. Поэтому не скрывают планов уже в июне уехать в оккупированный РФ Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очередной перехват СБУ переговоров двух коллаборантов.
"Вопросы с топливом не решаются - ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются - ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются - ж*па. Люди умирают, без медикаментов. Уже начинают потихоньку русских ненавидеть…" - говорит своей "коллеге" один из чиновников.
Его собеседница подхватывает: "…вот уже седьмой день нет гуманитарки".
"Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был", - поделились планами они.
Отметим, что назначенная оккупантами так называемая "власть" Херсона заявила, что будет просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.
При этом Россия считает присоединение Херсонской области вполне реальным. В Кремле заявили, что процедура должна пройти по сценарию Крыма.
Как сообщалось, о возможном включении Херсонской области в состав РФ без создания "республики" заявлял в интервью РБК-Украина военный эксперт Олег Жданов. Подробнее - читайте в материале.