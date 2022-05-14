"В июне надо уезжать в Крым". СБУ перехватила разговор двух коллаборантов в Херсонской области

Из-за своего непрофессионализма оккупанты и те, кто им помог захватить регион, ведут Херсон и область к гуманитарному кризису и сами это понимают. Поэтому не скрывают планов уже в июне уехать в оккупированный РФ Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очередной перехват СБУ переговоров двух коллаборантов.

"Вопросы с топливом не решаются - ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются - ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются - ж*па. Люди умирают, без медикаментов. Уже начинают потихоньку русских ненавидеть…" - говорит своей "коллеге" один из чиновников.

Его собеседница подхватывает: "…вот уже седьмой день нет гуманитарки".

"Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был", - поделились планами они.