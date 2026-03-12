Коли відремонтують "Дружбу"? ЄС хоче направити в Україну перевірку

Європейська комісія запропонувала направити в Україну спеціальну місію для оцінки стану нафтопроводу "Дружба". Експерти мають встановити масштаби пошкоджень об'єкта після російського удару, що стався наприкінці січня.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Брюсселі.

Ініціатива ЄС та переговори

За словами Ітконен, Брюссель наразі очікує на погодження цієї пропозиції з боку Києва. Паралельно з цим тривають консультації з країнами-членами ЄС, які найбільше залежать від постачання цією магістраллю.

"Ми запропонували місію до України для перевірки трубопроводу", - зазначила речниця Єврокомісії.

Вона також додала, що Європейська комісія вже кілька тижнів веде інтенсивні обговорення та контактує з Україною щодо можливостей та термінів ремонту об'єкта.

Ситуація з угорською стороною

Окрему дискусію викликала поява в Україні групи осіб, яку в Будапешті називають "делегацією" для переговорів щодо "Дружби". В Єврокомісії підкреслили, що не мають стосунку до цього візиту.

"Щодо угорської делегації... найкраще звернутися безпосередньо до угорських колег", - прокоментувала ситуацію головна речниця ЄК Паола Пінью.

Українське МЗС раніше зазначало, що цей візит не є офіційним, оскільки терміни перебування угорських представників не були узгоджені з Києвом.

Контекст подій

Робота нафтопроводу "Дружба" була зупинена після російського обстрілу 27 січня 2026 року.

Це спричинило напругу у відносинах з Угорщиною, прем'єр якої Віктор Орбан вимагає негайного відновлення транзиту.