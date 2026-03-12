Коли відремонтують "Дружбу"? ЄС хоче направити в Україну перевірку
Європейська комісія запропонувала направити в Україну спеціальну місію для оцінки стану нафтопроводу "Дружба". Експерти мають встановити масштаби пошкоджень об'єкта після російського удару, що стався наприкінці січня.
Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Брюсселі.
Ініціатива ЄС та переговори
За словами Ітконен, Брюссель наразі очікує на погодження цієї пропозиції з боку Києва. Паралельно з цим тривають консультації з країнами-членами ЄС, які найбільше залежать від постачання цією магістраллю.
"Ми запропонували місію до України для перевірки трубопроводу", - зазначила речниця Єврокомісії.
Вона також додала, що Європейська комісія вже кілька тижнів веде інтенсивні обговорення та контактує з Україною щодо можливостей та термінів ремонту об'єкта.
Ситуація з угорською стороною
Окрему дискусію викликала поява в Україні групи осіб, яку в Будапешті називають "делегацією" для переговорів щодо "Дружби". В Єврокомісії підкреслили, що не мають стосунку до цього візиту.
"Щодо угорської делегації... найкраще звернутися безпосередньо до угорських колег", - прокоментувала ситуацію головна речниця ЄК Паола Пінью.
Українське МЗС раніше зазначало, що цей візит не є офіційним, оскільки терміни перебування угорських представників не були узгоджені з Києвом.
Контекст подій
Робота нафтопроводу "Дружба" була зупинена після російського обстрілу 27 січня 2026 року.
Це спричинило напругу у відносинах з Угорщиною, прем'єр якої Віктор Орбан вимагає негайного відновлення транзиту.
Ультиматум Орбана та позиція ЄС
Нагадаємо, ситуація навколо нафтопроводу "Дружба" загострилася після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув паливний ультиматум Україні, вимагаючи негайного відновлення транзиту нафти.
Пізніше стало відомо, що Будапешт фактично встановив дедлайн, давши Україні три дні на відновлення роботи магістралі.
У відповідь на енергетичну кризу в регіоні Єврокомісія висловила готовність допомогти з ремонтом пошкодженої ділянки трубопроводу.
Водночас експерти вказують на політичний тиск з боку Угорщини, де питання постачання нафти намагаються використати як інструмент шантажу України у питаннях кредитування та фінансової допомоги.