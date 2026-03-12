ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Коли відремонтують "Дружбу"? ЄС хоче направити в Україну перевірку

16:45 12.03.2026 Чт
2 хв
У ЄС хочуть перевірити те, що поки викликає багато запитань
aimg Сергій Козачук
Коли відремонтують "Дружбу"? ЄС хоче направити в Україну перевірку Фото: нафтопровід "Дружба" (wikipedia.org)

Європейська комісія запропонувала направити в Україну спеціальну місію для оцінки стану нафтопроводу "Дружба". Експерти мають встановити масштаби пошкоджень об'єкта після російського удару, що стався наприкінці січня.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Брюсселі.

Читайте також: ЄК хоче допомогти відремонтувати "Дружбу": речник назвав один із варіантів

Ініціатива ЄС та переговори

За словами Ітконен, Брюссель наразі очікує на погодження цієї пропозиції з боку Києва. Паралельно з цим тривають консультації з країнами-членами ЄС, які найбільше залежать від постачання цією магістраллю.

"Ми запропонували місію до України для перевірки трубопроводу", - зазначила речниця Єврокомісії.

Вона також додала, що Європейська комісія вже кілька тижнів веде інтенсивні обговорення та контактує з Україною щодо можливостей та термінів ремонту об'єкта.

Ситуація з угорською стороною

Окрему дискусію викликала поява в Україні групи осіб, яку в Будапешті називають "делегацією" для переговорів щодо "Дружби". В Єврокомісії підкреслили, що не мають стосунку до цього візиту.

"Щодо угорської делегації... найкраще звернутися безпосередньо до угорських колег", - прокоментувала ситуацію головна речниця ЄК Паола Пінью.

Українське МЗС раніше зазначало, що цей візит не є офіційним, оскільки терміни перебування угорських представників не були узгоджені з Києвом.

Контекст подій

Робота нафтопроводу "Дружба" була зупинена після російського обстрілу 27 січня 2026 року.

Це спричинило напругу у відносинах з Угорщиною, прем'єр якої Віктор Орбан вимагає негайного відновлення транзиту.

Ультиматум Орбана та позиція ЄС

Нагадаємо, ситуація навколо нафтопроводу "Дружба" загострилася після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув паливний ультиматум Україні, вимагаючи негайного відновлення транзиту нафти.

Пізніше стало відомо, що Будапешт фактично встановив дедлайн, давши Україні три дні на відновлення роботи магістралі.

У відповідь на енергетичну кризу в регіоні Єврокомісія висловила готовність допомогти з ремонтом пошкодженої ділянки трубопроводу.

Водночас експерти вказують на політичний тиск з боку Угорщини, де питання постачання нафти намагаються використати як інструмент шантажу України у питаннях кредитування та фінансової допомоги.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Україна Угорщина Дружба
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком