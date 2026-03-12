Когда отремонтируют "Дружбу"? ЕС хочет направить в Украину проверку

Европейская комиссия предложила направить в Украину специальную миссию для оценки состояния нефтепровода "Дружба". Эксперты должны установить масштабы повреждений объекта после российского удара, произошедшего в конце января.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Брюсселе.

Инициатива ЕС и переговоры

По словам Итконен, Брюссель сейчас ожидает согласования этого предложения со стороны Киева. Параллельно с этим продолжаются консультации со странами-членами ЕС, которые больше всего зависят от поставок по этой магистрали.

"Мы предложили миссию в Украину для проверки трубопровода", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она также добавила, что Европейская комиссия уже несколько недель ведет интенсивные обсуждения и контактирует с Украиной относительно возможностей и сроков ремонта объекта.

Ситуация с венгерской стороной

Отдельную дискуссию вызвало появление в Украине группы лиц, которую в Будапеште называют "делегацией" для переговоров по "Дружбе". В Еврокомиссии подчеркнули, что не имеют отношения к этому визиту.

"Относительно венгерской делегации... лучше всего обратиться непосредственно к венгерским коллегам", - прокомментировала ситуацию главный пресс-секретарь ЕК Паола Пинью.

Украинский МИД ранее отмечал, что этот визит не является официальным, поскольку сроки пребывания венгерских представителей не были согласованы с Киевом.

Контекст событий

Работа нефтепровода "Дружба" была остановлена после российского обстрела 27 января 2026 года.

Это вызвало напряжение в отношениях с Венгрией, премьер которой Виктор Орбан требует немедленного восстановления транзита.