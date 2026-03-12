ua en ru
Когда отремонтируют "Дружбу"? ЕС хочет направить в Украину проверку

16:45 12.03.2026 Чт
2 мин
В ЕС хотят проверить то, что пока вызывает много вопросов
aimg Сергей Козачук
Когда отремонтируют "Дружбу"? ЕС хочет направить в Украину проверку Фото: нефтепровод "Дружба" (wikipedia.org)

Европейская комиссия предложила направить в Украину специальную миссию для оценки состояния нефтепровода "Дружба". Эксперты должны установить масштабы повреждений объекта после российского удара, произошедшего в конце января.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Брюсселе.

Читайте также: ЕК хочет помочь отремонтировать "Дружбу": спикер назвал один из вариантов

Инициатива ЕС и переговоры

По словам Итконен, Брюссель сейчас ожидает согласования этого предложения со стороны Киева. Параллельно с этим продолжаются консультации со странами-членами ЕС, которые больше всего зависят от поставок по этой магистрали.

"Мы предложили миссию в Украину для проверки трубопровода", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она также добавила, что Европейская комиссия уже несколько недель ведет интенсивные обсуждения и контактирует с Украиной относительно возможностей и сроков ремонта объекта.

Ситуация с венгерской стороной

Отдельную дискуссию вызвало появление в Украине группы лиц, которую в Будапеште называют "делегацией" для переговоров по "Дружбе". В Еврокомиссии подчеркнули, что не имеют отношения к этому визиту.

"Относительно венгерской делегации... лучше всего обратиться непосредственно к венгерским коллегам", - прокомментировала ситуацию главный пресс-секретарь ЕК Паола Пинью.

Украинский МИД ранее отмечал, что этот визит не является официальным, поскольку сроки пребывания венгерских представителей не были согласованы с Киевом.

Контекст событий

Работа нефтепровода "Дружба" была остановлена после российского обстрела 27 января 2026 года.

Это вызвало напряжение в отношениях с Венгрией, премьер которой Виктор Орбан требует немедленного восстановления транзита.

Ультиматум Орбана и позиция ЕС

Напомним, ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" обострилась после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул топливный ультиматум Украине, требуя немедленного возобновления транзита нефти.

Позже стало известно, что Будапешт фактически установил дедлайн, дав Украине три дня на возобновление работы магистрали.

В ответ на энергетический кризис в регионе Еврокомиссия выразила готовность помочь с ремонтом поврежденного участка трубопровода.

В то же время эксперты указывают на политическое давление со стороны Венгрии, где вопрос поставок нефти пытаются использовать как инструмент шантажа Украины в вопросах кредитования и финансовой помощи.

