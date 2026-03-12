Когда отремонтируют "Дружбу"? ЕС хочет направить в Украину проверку
Европейская комиссия предложила направить в Украину специальную миссию для оценки состояния нефтепровода "Дружба". Эксперты должны установить масштабы повреждений объекта после российского удара, произошедшего в конце января.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Брюсселе.
Инициатива ЕС и переговоры
По словам Итконен, Брюссель сейчас ожидает согласования этого предложения со стороны Киева. Параллельно с этим продолжаются консультации со странами-членами ЕС, которые больше всего зависят от поставок по этой магистрали.
"Мы предложили миссию в Украину для проверки трубопровода", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.
Она также добавила, что Европейская комиссия уже несколько недель ведет интенсивные обсуждения и контактирует с Украиной относительно возможностей и сроков ремонта объекта.
Ситуация с венгерской стороной
Отдельную дискуссию вызвало появление в Украине группы лиц, которую в Будапеште называют "делегацией" для переговоров по "Дружбе". В Еврокомиссии подчеркнули, что не имеют отношения к этому визиту.
"Относительно венгерской делегации... лучше всего обратиться непосредственно к венгерским коллегам", - прокомментировала ситуацию главный пресс-секретарь ЕК Паола Пинью.
Украинский МИД ранее отмечал, что этот визит не является официальным, поскольку сроки пребывания венгерских представителей не были согласованы с Киевом.
Контекст событий
Работа нефтепровода "Дружба" была остановлена после российского обстрела 27 января 2026 года.
Это вызвало напряжение в отношениях с Венгрией, премьер которой Виктор Орбан требует немедленного восстановления транзита.
Ультиматум Орбана и позиция ЕС
Напомним, ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" обострилась после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул топливный ультиматум Украине, требуя немедленного возобновления транзита нефти.
Позже стало известно, что Будапешт фактически установил дедлайн, дав Украине три дня на возобновление работы магистрали.
В ответ на энергетический кризис в регионе Еврокомиссия выразила готовность помочь с ремонтом поврежденного участка трубопровода.
В то же время эксперты указывают на политическое давление со стороны Венгрии, где вопрос поставок нефти пытаются использовать как инструмент шантажа Украины в вопросах кредитования и финансовой помощи.