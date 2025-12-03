ua en ru
Когда Украина откроет первые переговорные кластеры с ЕС: Зеленский сделал заявление

Украина, Ирландия, Среда 03 декабря 2025 08:55
Когда Украина откроет первые переговорные кластеры с ЕС: Зеленский сделал заявление Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В следующем году Украина планирует открыть, пройти и закрыть три переговорных кластера по вступлению в Европейский Союз из шести необходимых. Большие надежды Киев возлагает на Ирландию и ее председательство в ЕС.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ирландию.

"Европейская комиссия признает, что мы три кластера можем открывать. Три кластера - это половина. Мы для этого сделали все. И все понимают, что до конца этого года мы сделаем все технически для открытия всех шести кластеров. Это также признают все", - сказал он.

Зеленский напомнил, что в течение 2026 года в ЕС будут председательствовать Кипр и Ирландия. На последнюю возлагаются большие надежды в плане закрытия переговорных кластеров.

"Безусловно, мы хотим во время председательства Кипра открыть кластеры, а шаг следующий - это их закрытие. И мы бы хотели это сделать при председательстве Ирландии", - отметил президент.

Вступление Украины в ЕС: что известно

В начале ноября Европейская комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС. В нем она очень высоко оценила прогресс Украины, а европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что ЕК работает над открытием переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы уже до конца ноября.

Отметим, что единственная причина, по которой кластеры все еще не открыты - позиция пророссийской Венгрии, которая блокирует вступление Украины в ЕС. Однако в ЕК ожидают переговоров на уровне рабочих групп, здесь вето Венгрии не повлияет на общее решение.

В Украине считают, что вступят в ЕС до 2028 года. Но по мнению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Украина присоединится к ЕС только в начале 2030-х годов.

