Коли ухвалять чітку модель вступу України до ЄС: Качка назвав орієнтовні терміни

Європейський Союз може ухвалити чітку модель вступу України до блоку вже у травні цього року.

Як повідомляє РБК-Україна , про це віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка розповів під час спілкування з журналістами.

"Чіткої моделі вступу України до ЄС зараз немає. Це не проблема, навпаки це супер успіх, бо ведеться дуже активна дискусія і держави-члени на це реагують. Країни Nordic-Baltic 8 (NB8) мають свою прогресивну позицію і багато в чому з нами згодні", - сказав Качка.

Також, за його словами, дуже креативна робота триває в Німеччині, Франції та Нідерландах.

"У нас була українсько-нідерландська конференція, ми на контакті з Німеччиною. Насправді, дуже позитивне мислення. Я думаю, що в травні вони вже матимуть чіткішу картину. Вони також орієнтуються на 2027 рік щодо вирішення питання вступу в ЄС", - зазначив віцепрем'єр.

Він підкреслив, що є багато спекулятивних речей, які не зафіксовані. Але ніхто з європейських лідерів не відкинув ідею, щоб у 2027 році вже була якась модель вступу до ЄС, питання лише - яка саме.

"Ніхто не сказав, що буде "балканський сценарій", що спочатку виконаєте бенчмарки, потім відкриємо і закриємо кластери, потім почнемо думати про договір про вступ в ЄС, а потім будемо ще вічніть це ратифікувати", - додав Качка.

Натомість, за його словами, є розуміння, що має бути якась відповідь ЄС з цього питання.

"Коли це станеться? З того, що ми бачимо, травень вважається місяцем концептуалізації підходів. Також Рада ЄС активно над цим працює, тому в першій половині року, я думаю, буде зрозуміло, що і до чого йде", - припустив віцепрем'єр.