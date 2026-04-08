Когда примут четкую модель вступления Украины в ЕС: Качка назвал ориентировочные сроки

Европейский Союз может принять четкую модель вступления Украины в блок уже в мае этого года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка рассказал во время общения с журналистами.

"Четкой модели вступления Украины в ЕС сейчас нет. Это не проблема, наоборот это супер успех, потому что ведется очень активная дискуссия и государства-члены на это реагируют. Страны Nordic-Baltic 8 (NB8) имеют свою прогрессивную позицию и во многом с нами согласны", - сказал Качка.

Также, по его словам, очень креативная работа продолжается в Германии, Франции и Нидерландах.

"У нас была украинско-нидерландская конференция, мы на контакте с Германией. На самом деле, очень позитивное мышление. Я думаю, что в мае они уже будут иметь более четкую картину. Они также ориентируются на 2027 год по решению вопроса вступления в ЕС", - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что есть много спекулятивных вещей, которые не зафиксированы. Но никто из европейских лидеров не отверг идею, чтобы в 2027 году уже была какая-то модель вступления в ЕС, вопрос лишь - какая именно.

"Никто не сказал, что будет "балканский сценарий", что сначала выполните бенчмарки, потом откроем и закроем кластеры, потом начнем думать о договоре о вступлении в ЕС, а потом будем еще вечно это ратифицировать", - добавил Качка.

Зато, по его словам, есть понимание, что должен быть какой-то ответ ЕС по этому вопросу.

"Когда это произойдет? Из того, что мы видим, май считается месяцем концептуализации подходов. Также Совет ЕС активно над этим работает, поэтому в первой половине года, я думаю, будет понятно, что и к чему идет", - предположил вице-премьер.