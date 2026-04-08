Когда примут четкую модель вступления Украины в ЕС: Качка назвал ориентировочные сроки
Европейский Союз может принять четкую модель вступления Украины в блок уже в мае этого года.
Как сообщает РБК-Украина, об этом вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка рассказал во время общения с журналистами.
"Четкой модели вступления Украины в ЕС сейчас нет. Это не проблема, наоборот это супер успех, потому что ведется очень активная дискуссия и государства-члены на это реагируют. Страны Nordic-Baltic 8 (NB8) имеют свою прогрессивную позицию и во многом с нами согласны", - сказал Качка.
Также, по его словам, очень креативная работа продолжается в Германии, Франции и Нидерландах.
"У нас была украинско-нидерландская конференция, мы на контакте с Германией. На самом деле, очень позитивное мышление. Я думаю, что в мае они уже будут иметь более четкую картину. Они также ориентируются на 2027 год по решению вопроса вступления в ЕС", - отметил вице-премьер.
Он подчеркнул, что есть много спекулятивных вещей, которые не зафиксированы. Но никто из европейских лидеров не отверг идею, чтобы в 2027 году уже была какая-то модель вступления в ЕС, вопрос лишь - какая именно.
"Никто не сказал, что будет "балканский сценарий", что сначала выполните бенчмарки, потом откроем и закроем кластеры, потом начнем думать о договоре о вступлении в ЕС, а потом будем еще вечно это ратифицировать", - добавил Качка.
Зато, по его словам, есть понимание, что должен быть какой-то ответ ЕС по этому вопросу.
"Когда это произойдет? Из того, что мы видим, май считается месяцем концептуализации подходов. Также Совет ЕС активно над этим работает, поэтому в первой половине года, я думаю, будет понятно, что и к чему идет", - предположил вице-премьер.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, Украина поставила перед собой цель вступить в Европейский Союз уже в январе 2027 года.
Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости определения конкретной даты присоединения Украины к ЕС.
В то же время он отметил, что четкий календарь членства станет гарантией стратегического поражения России и безопасности для всей Европы.
Пр этом в Брюсселе отмечают, что ускоренной процедуры без выполнения всех реформ не будет.
Еврокомиссар Марта Кос ранее называла цель Украины присоединиться к блоку в 2027 году амбициозной и понятной, однако отмечала, что Еврокомиссия пока только ищет пути для реализации этого сценария.
Несмотря на это в ЕС остаются скептики, которые считают, что вступление Украины в 2027 году находится под угрозой из-за сложности переговорного процесса и необходимости полной трансформации украинского законодательства.