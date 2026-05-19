Чи випустять з України? Як перевірити тимчасові обмеження на виїзд за кордон онлайн

Прикордонна служба запустила "Особистий кабінет" для швидкої перевірки наявності чи відсутності тимчасових заборон на виїзд з України. Проте дізнатися про обмеження для чоловіків через воєнний стан у цьому сервісі не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Головне: Новий сервіс : прикордонна служба запустила на своєму сайті "Особистий кабінет", який дозволяє самостійно дізнатися про наявність заборон на виїзд.

: прикордонна служба запустила на своєму сайті "Особистий кабінет", який дозволяє самостійно дізнатися про наявність заборон на виїзд. Що перевіряється : система показує лише тимчасові обмеження, накладені судом або виконавчою службою за борги, штрафи чи аліменти.

: система показує лише тимчасові обмеження, накладені судом або виконавчою службою за борги, штрафи чи аліменти. Важливе обмеження : заборони на виїзд через воєнний стан (зокрема для чоловіків 18-60 років) у цьому кабінеті не відображаються - їх перевіряють за іншими правилами.

: заборони на виїзд через воєнний стан (зокрема для чоловіків 18-60 років) у цьому кабінеті не відображаються - їх перевіряють за іншими правилами. Як скористатися : сервіс працює цілодобово 24/7 з будь-якого пристрою, а авторизуватися можна через id.gov.ua, "Дія.Підпис", BankID або КЕП.

: сервіс працює цілодобово 24/7 з будь-якого пристрою, а авторизуватися можна через id.gov.ua, "Дія.Підпис", BankID або КЕП. Результат онлайн: перевірка відбувається автоматично в реальному часі, система миттєво видає статус - "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

На кого розрахований "Особистий кабінет"

У ДПСУ розповіли, що зробили ще один важливий крок у цифровізації державних послуг - запускають сервіс "Особистий кабінет".

"Відтепер громадяни зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон", - пояснили українцям.

Наголошується водночас, що новий сервіс на офіційному сайті ДПСУ дозволяє отримувати інформацію у реальному часі тільки про наявність заборон, накладених на підставі:

рішень суду;

постанов Державної виконавчої служби.

Тобто сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою через:

аліменти;

штрафи;

інші борги.

"Усі дані захищені відповідно до закону "Про захист персональних даних", - уточнили у ДПСУ.

Вхід в "Особистий кабінет" ДПСУ (скриншот: cabinet.dpsu.gov.ua)

Важливо розуміти при цьому, що обмеження через воєнний стан (для чоловіків 18-60 років та осіб, які підпадають під дію норми пункту 214 Правил перетинання держкордону, затверджених постановою КМУ №57 від 21.07.1995):

перевіряються за окремими правилами;

в особистому кабінеті не відображаються.

Для кого сервіс - особливо корисний і чому

Українцям повідомили, що найчастіше обмеження на виїзд стосуються батьків, які ухиляються від сплати аліментів.

Уточнюється, що згідно зі статтею 6 ЗУ "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", виїзд може бути тимчасово обмежено, якщо особа:

ухиляється від виконання рішення суду;

має заборгованість зі сплати аліментів, підтверджену постановою виконавчої служби.

"Раніше для отримання такої інформації доводилося подавати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ (поштою або особисто) та чекати відповіді кілька тижнів", - нагадали громадянам.

Тепер же - все стало "максимально зручно та швидко".

При цьому в ДПСУ наголошують: "сервіс не скасовує наявні обмеження, але дає можливість швидко їх виявити та усунути".

"Запуск "Особистого кабінету" - це частина великої цифрової трансформації прикордонної служби. Тепер перевірити свій статус перед поїздкою можна за лічені секунди, не виходячи з дому", - зауважили у прес-службі прикордонників.

Як саме працює новий сервіс ДПСУ

Щоб скористатись новим сервісом, необхідно зайти на офіційний сайт ДПСУ та перейти за відповідним посиланням "Електронний кабінет" (дослідна експлуатація).

Перехід в "Особистий кабінет" на сайті ДПСУ (скриншот: dpsu.gov.ua)

Після цього потрібно пройти процедуру:

реєстрації - через електронний підпис id.gov.ua, "Дія.Підпис", BankID або кваліфікований електронний підпис (КЕП);

авторизації - входу до особистого кабінету на порталі ДПСУ.

Саме там доступна перевірка інформації в реальному часі.

"Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ", - пояснили громадянам.

Результат перевірки - миттєва поява статусу:

або "Обмежень немає";

або "Є тимчасове обмеження".

Переваги нового онлайн-сервісу

Запущений ДПСУ сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою - смартфона, планшета чи комп'ютера.

Серед основних його переваг згадуються такі:

оперативність - там немає черг, паперів і тижнів очікування;

- там немає черг, паперів і тижнів очікування; точність - дані оновлюються в реальному часі безпосередньо з державних реєстрів;

- дані оновлюються в реальному часі безпосередньо з державних реєстрів; зручність - це особливо корисно для людей, які планують поїздки, працюють за кордоном або ж мають там родичів;

- це особливо корисно для людей, які планують поїздки, працюють за кордоном або ж мають там родичів; прозорість - громадянин одразу бачить наявність обмежень і може оперативно вирішити питання щодо зняття такого обмеження перед поїздкою за кордон.

"Якщо плануєте виїзд за кордон - зайдіть в "Особистий кабінет" заздалегідь. Краще перестрахуватися, ніж отримати відмову вже на кордоні", - підсумували у ДПСУ.