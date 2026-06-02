ua en ru
Вт, 02 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Виїзд за кордон із кредитом чи на лікарняному: кого реально можуть не випустити з України

07:30 02.06.2026 Вт
3 хв
Деякі документи прикордонники насправді не перевіряють
aimg Ірина Костенко
Виїзд за кордон із кредитом чи на лікарняному: кого реально можуть не випустити з України До виїзду з України за кордон готуватись потрібно ретельно (фото ілюстративне: facebook.com/zahidnuy.kordon)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Багатьох українців хвилює, які саме документи та обставини можуть завадити їм під час перетину кордону. У МВС розвіяли деякі популярні міфи та назвали реальні підстави для відмови у виїзді з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Читайте також: Чи випустять з України? Як перевірити тимчасові обмеження на виїзд за кордон онлайн

Чи перевіряють на кордоні кредити або лікарняні

У МВС розповіли, що надали роз'яснення щодо причин відмови у виїзді за кордон "24 Каналу" в межах проєкту "Запитай у МВС".

Уточнюється при цьому, що багатьох українців насправді хвилює, які документи перевірятимуть у них під час перетину кордону з іншими державами.

"Зокрема, люди часто переживають, чи не стане проблемою наявність кредитів або лікарняного", - уточнили у міністерстві.

Повідомляється, що під час перетину кордону кредитні зобов'язання громадян - не перевіряються.

Тобто прикордонники не цікавляться наявністю:

  • кредитів;
  • розстрочок;
  • іпотек.

Так само це стосується і перебування на лікарняному.

"Листки непрацездатності (оформлені лікарняні, - Ред.) на кордоні не перевіряють, тож сама ця обставина не може бути підставою для відмови у виїзді за кордон", - констатували в МВС.

Кому та за яких умов можуть відмовити у виїзді

Українцям повідомили, що прикордонники можуть відмовити у виїзді з України лише з підстав, прямо визначених законодавством.

Так, право громадянина України на виїзд з країни може бути тимчасово обмежено у випадках, коли:

  • стосовно нього - у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством - застосовано запобіжний захід (за умовами якого людині заборонено виїжджати за кордон);
  • він засуджений за вчинення кримінального правопорушення;
  • він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом;
  • він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції;
  • на підставі рішення (ухвали) суду або постанови Державної виконавчої служби (зокрема, через злісну несплату аліментів);
  • виконується доручення уповноважених державних органів України - якщо особа перебуває у розшуку правоохоронних органів;
  • в особи відсутні необхідні документи - які дають право на перетин кордону.

"Усі інші причини, не передбачені законом, не можуть бути підставою для недопуску до виїзду", - наголосили в МВС.

Обов'язок чоловіків під час воєнного стану

Насамкінець у міністерстві нагадали, що під час воєнного стану всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ - в електронному чи паперовому вигляді (відповідно до п. 6. ст. 22 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

Уточнюється, що цей документ перевірятиме представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ);

  • у прикордонній смузі;
  • у контрольованому прикордонному районі;
  • у пунктах пропуску через державний кордон України під час його перетину.

Нагадаємо, раніше уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок.

Крім того, ми пояснювали, чи мобілізовують чоловіків на кордоні й коли це стається.

Читайте також про в'їзд в ЄС по-новому - що змінилося для українців на кордоні з 10 квітня 2026 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство внутрішніх справ України ДПСУ Лікарняний Виїзд за кордон Прикордонна служба Прикордонники Поради Документи Кредити
Новини
Київ під масованою атакою балістики, по місту пожежі: все про наслідки
Київ під масованою атакою балістики, по місту пожежі: все про наслідки
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни