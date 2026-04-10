В'їзд в ЄС по-новому: що змінилося для українців на кордоні з 10 квітня

З 10 квітня в Європі починає повноцінно працювати автоматизована система реєстрації в'їзду та виїзду - EES. Зміни стосуються мешканців країн поза ЄС, тож українцям варто готуватись до оновлених процедур на кордоні.

Головне: Важлива дата : повноцінну роботу на кордонах 29 країн Європи система EES (Entry/Exit System) починає з 10 квітня 2026 року.

: повноцінну роботу на кордонах 29 країн Європи система EES (Entry/Exit System) починає з 10 квітня 2026 року. Що змінюється : замість традиційних штампів у закордонних паспортах, в'їзд і виїзд фіксуватиметься автоматично в єдиній цифровій базі.

: замість традиційних штампів у закордонних паспортах, в'їзд і виїзд фіксуватиметься автоматично в єдиній цифровій базі. Нова процедура : під час першої поїздки у мандрівників (дорослих і дітей від 12 років) обов'язково братимуть відбитки пальців, а обличчя й документи - скануватимуть у всіх.

: під час першої поїздки у мандрівників (дорослих і дітей від 12 років) обов'язково братимуть відбитки пальців, а обличчя й документи - скануватимуть у всіх. Кого це стосується : зміни торкнуться громадян третіх країн (зокрема й українців), які подорожують в ЄС короткостроково.

: зміни торкнуться громадян третіх країн (зокрема й українців), які подорожують в ЄС короткостроково. Винятки : нові правила не стосуються власників посвідок на проживання в ЄС, довгострокових національних віз і деяких інших категорій громадян.

: нові правила не стосуються власників посвідок на проживання в ЄС, довгострокових національних віз і деяких інших категорій громадян. Обов'язок: відмова від здачі біометричних даних є підставою для заборони в'їзду.

Основне про старт роботи системи EES

Офіційне запровадження автоматизованої (біометричної) системи реєстрації в'їзду та виїзду - Entry/Exit System або EES - до країн ЄС та Шенгенської зони стартувало ще 12 жовтня 2025 року.

Проте не всі пункти пропуску запровадили її одночасно або повноцінно, адже в цілому для цього було ще пів року.

З 10 квітня 2026 року, за даними дипломатичної служби ЄС (EEAS), система EES починає роботу повноцінно.

Йдеться про цифровий механізм контролю для громадян третіх країн (зокрема й українців), які подорожують до Шенгенської зони (29 країн Європи) на короткий термін.

Для кого саме діють нові правила

Нові правила поширюються як на громадян країн із візовим режимом, так і на тих, хто користується правом безвізових поїздок.

Вони стосуються іноземців, які подорожують з метою короткострокового перебування - до 90 днів (впродовж будь-якого 180-денного періоду) та охоплюють туристів і бізнес-мандрівників (без посвідки на проживання).

При цьому не поширюються нові правила:

на громадян європейських країн, які користуються системою EES, а також Кіпру та Ірландії;

на громадян Андорри, Монако та Сан-Марино;

на власників паспорта, виданого містом-державою Ватикан або Святим Престолом;

на власників дозволів на проживання чи довгострокових віз;

на громадян країн (що не входять до ЄС), які мають карту побуту та є безпосередніми родичами громадянина ЄС тощо.

Що в цілому змінюється для мандрівників

Система EES - технологічне рішення для контролю кордонів.

Вона замінює традиційне "ручне" штампування паспортів на цифрову фіксацію в'їзду та виїзду - перетину кордонів 29 європейських країн.

Іншими словами, вона автоматично реєструє на пункті пропуску кожного мандрівника, який не має громадянства ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії чи Швейцарії (при перетині зовнішньої межі зони).

Для повноцінної роботи система фіксує:

дані про особу (з проїзного документа);

дату та місце кожного в'їзду та виїзду;

біометричну інформацію - відбитки пальців та сканування обличчя людини.

Вся ця інформація потрапляє в єдину базу "зберігання", яка дозволяє відмовитися від ручного проставлення печаток у закордонних паспортах.

Навіщо потрібна EES і як працює

В цілому Entry/Exit System - частина оновленого механізму управління кордонами Європейського Союзу, покликана оптимізувати перевірки та посилити внутрішню безпеку.

Оскільки в межах Шенгенської зони відсутній прикордонний контроль між державами, зовнішні кордони (на думку спеціалістів) потребують більш ефективного нагляду.

Очікується, що саме таку функцію виконуватиме EES (дозволить ефективніше виявляти осіб, які перевищують термін перебування в Європі, або ж використовують підроблені документи).

Крім того, використання EES повинне суттєво пришвидшити проходження прикордонного контролю - завдяки спеціальним терміналам самообслуговування.

Під час першого в'їзду мандрівникові необхідно буде пройти повну реєстрацію:

сканування паспорта;

сканування обличчя;

сканування відбитків пальців.

При цьому для дітей до 12 років - відбитки пальців не беруться.

Всі персональні дані громадян зберігатимуться переважно до трьох років, тому наступні поїздки будуть вже швидшими.

Насамкінець варто зауважити, що відмова від здачі біометрії - означатиме заборону на в'їзд до країни ЄС (подальшу подорож людини).