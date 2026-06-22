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Когда пересекать границу без очередей: в ГПСУ назвали лучшие дни и время

13:08 22.06.2026 Пн
5 мин
Как узнать, на каких пунктах пропуска нулевая очередь?
aimg Ирина Костенко
Когда пересекать границу без очередей: в ГПСУ назвали лучшие дни и время Очереди на границе могут существенно повлиять на планы путешественников (фото иллюстративное: Getty Images)
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С приходом летнего сезона очередей на границе становится все больше, особенно на выезд из Украины. Планировать поездки в ГПСУ советуют с учетом загруженности пунктов пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире "КИЇВ24 live".

Главное:

  • Ситуация на границе: в июне фиксируют значительное увеличение пассажиропотока, что привело к очередям на многих пунктах пропуска.
  • Самые популярные направления: сейчас наиболее загружены некоторые пункты пропуска на границе с Польшей (50% от всего пассажиропотока) и Венгрией.
  • Лучшее время для выезда: будние дни и утренние часы, когда очереди минимальны или отсутствуют.
  • Как не застрять: перед поездкой проверяйте загруженность пунктов пропуска на Facebook-странице Западного регионального управления ГПСУ (данные обновляются каждые 3 часа).

Ситуация на границе в последние дни

"Нельзя говорить, что очереди на границе присутствуют 24 часа в сутки. Но, конечно, пассажиропоток сейчас достаточно высок. Если сравнить, например, с весенними месяцами", - рассказал спикер ГПСУ.

По его данным, в будние дни прошлой недели "пассажиропоток составлял не менее 113 тысяч пересечений границы" и с понедельника по пятницу (15-19 июня) "колебался" в пределах 113-118 тысяч.

"За вчерашний день (воскресенье, 21 июня, - Ред.), а также за субботу (20 июня, - Ред.) пассажиропоток был значительно больше, чем в будни. В субботу - это 130 тысяч пересечений границы, а за вчерашний день - 136 тысяч. И это - самый высокий показатель за июнь месяц", - сообщил Демченко.

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Как изменилось количество автобусов

Представитель ГПСУ сообщил, что на пунктах пропуска на границе увеличилась также нагрузка и "в отношении автобусного сообщения".

"Опять же, если вернуться к весенним месяцам, границу пересекали на выезд из Украины за сутки примерно 350-400 автобусов", - напомнил он.

Сейчас же количество автобусов, выезжающих из страны (например, в эти выходные), было на уровне 580 в сутки.

"Но, опять же, весь июнь - преимущество идет на выезд из Украины. Исключением, наверное, является только вчерашний день, когда на тысячу больше пересечений границы у нас было на въезд в страну, чем тех, кто выезжал за пределы Украины", - поделился Демченко.

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Где на границе очередей может быть больше всего

Представитель ГПСУ напомнил, что "при том пассажиропотоке, который был в весенние месяцы, очередей практически не было".

"Но стремительный рост, например, на 50 тысяч пересечений границы в сутки... Инфраструктура в виде пунктов пропуска просто не может полноценно справиться, чтобы полностью избежать очередей", - констатировал он.

В то же время, по словам Демченко, важно понимать, что "50% всего пассажиропотока приходится на границу с Польшей".

"Именно там, собственно, и наблюдаются самые большие очереди (когда поток людей увеличивается)", - отметил он.

Также очереди, помимо Польши (по направлению пунктов пропуска на границе с Польшей), фиксируют в последние дни и на границе с Венгрией.

"В частности, в направлении пунктов пропуска "Тиса" и "Лужанка", где наибольший пассажиропоток и скопление транспортных средств", - уточнил специалист.

Между тем на границу с Молдовой, по его словам, "приходится около 20% от всего пассажиропотока".

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Когда пересекать границу - лучше всего

"Вы не сможете спланировать, как будет развиваться ситуация на границе с пассажиропотоком через неделю, через две. Или даже через несколько дней", - признал Демченко.

В то же время он сообщил, что пройти контроль быстрее можно тогда, когда наименьшая вероятность формирования очередей:

  • в будние дни;
  • в утренние часы.

"Я бы советовал людям обратить внимание на то, что в будние дни, особенно в утренние часы, очередей практически нет... На отдельных пунктах пропуска может быть по несколько десятков транспортных средств на выезд из Украины. Но большинство пунктов пропуска имеют нулевую очередь", - констатировал представитель ГПСУ.

Он объяснил, что пассажиропоток - как в будние дни, так и в выходные - увеличивается ближе к обеду и ближе к вечеру.

"Если говорить, например, об этих выходных, то большие очереди на выезд были в субботу, чем в воскресенье. В воскресенье динамика не демонстрировала такого стремительного роста", - поделился специалист.

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Как не застрять в очереди - совет ГПСУ

"Чтобы избежать прибытия на пункты пропуска, где самые большие очереди, я бы советовал людям ознакомиться с состоянием загруженности пунктов пропуска. И выбирать для себя наименее загруженные", - подчеркнул Демченко.

Он напомнил, что такая информация:

  • публикуется на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины ("Западная граница");
  • обновляется каждые три часа.

"И можно увидеть, например, если говорить о границе с Польшей, что по направлению пункта пропуска "Шегини" или "Краковец" есть очередь. А соседние пункты пропуска могут в это время не иметь очередей вообще", - объяснил спикер ГПСУ.

Когда пересекать границу без очередей: в ГПСУ назвали лучшие дни и времяКогда пересекать границу без очередей: в ГПСУ назвали лучшие дни и времяСостояние очередей перед пунктами пропуска с разными государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 12:00 22 июня 2026 года (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Следовательно, если говорить об автовладельцах или их пассажирах (людях, которые едут на границу на личном транспорте), лучше всего выбирать наименее загруженное направление.

"Попит" на конкретный день - зависит именно от людей, которые планируют для себя поездки... Поэтому я бы советовал ознакамливаться с состоянием загруженности пунктов пропуска", - подытожил Демченко.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Тернопольской области на год ограничивают движение по международной трассе (для водителей организовали объезд).

Кроме того, мы объясняли, проверяют ли на границе кредиты или больничные - кого реально могут не выпустить из Украины.

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