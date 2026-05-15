ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок

17:12 15.05.2026 Пт
2 хв
Що змінюється у правилах перетину кордону?
aimg Олена Чупровська
Уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок Фото: Кордон відкритий для всіх жінок на держслужбі: Кабмін скасував усі заборони (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Кабінет міністрів прибирає всі обмеження на перетин кордону для жінок у держструктурах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Telegram.

Читайте також: Про загрозу з Білорусі та нові правила виїзду за кордон: бліц з Андрієм Демченком, ДПСУ


Що змінилося

Уряд повністю скасовує обмеження на виїзд за кордон для жінок, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах.

Зміни стосуються всіх посад - без винятків.

Раніше, нагадаємо, Уряд прибрав обмеження на перетин кордону для більшості жінок, які працюють у держструктурах. Але був перелік посад, для яких тоді правила не змінились. Зміни не поширювалися на жінок, які займають ключові посади в державі. Зокрема, керівників міністерств, народних депутатів, членів уряду тощо.

Тепер таких обмежень немає.

Нагадаємо, що з 10 квітня цього року в Європі офіційно запрацювала автоматизована система реєстрації в’їзду та виїзду EES. Нововведення стосуються громадян країн, які не входять до Євросоюзу, тож українцям також слід бути готовими до змінених процедур перетину кордону.

Водночас у ДПСУ спростували заяву народного депутата щодо виїзду пів мільйона молодих українців за кордон за останні шість місяців. У службі наголосили, що ці дані не відповідають дійсності та не є об’єктивними.

Крім того, адвокат пояснила основні причини, через які чоловікам відмовляють у виїзді на українських пунктах пропуску, а також розповіла, як діяти у подібних ситуаціях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Юлія Свириденко Кордон з Україною
Новини
Зеленський анонсував нові "далекобійні санкції" проти Росії
Зеленський анонсував нові "далекобійні санкції" проти Росії
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату