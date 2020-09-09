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Колесникову подозревают в захвате власти в Беларуси

Автор: Игорь Литвиненко

Член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. По словам адвоката, Колесникова является первым членом Координационного совета, который проходит подозреваемым по данной статье.

Об этом в комментарии "РИА Новости" сообщила адвокат Людмила Казак.

Адвокат уточнила, что Колесникова является подозреваемой по делу, которое было открыто против Координационного совета по статье о попытке захвата власти (ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

На сколько задержана оппозиционер пока неизвестно.

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Ранее РБК-Украина писало, что Мария Колесникова арестована и содержится в минском СИЗО № 1 на Володарского.

Напомним, вчера в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. Позже стало известно, что Родненков и Кравцов таки пересекли украинскую границу, в то время как Колесникову задержали на территории Беларуси.

Как сообщил Кравцов, на границе Колесникова сопротивлялась и порвала паспорт. При этом почти весь понедельник Колесникова провела в КГБ.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения границы.

Отметим, 20 августа Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Координационного совета по статье о захвате власти.

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