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Почти весь понедельник Колесникова провела в КГБ, - Кравцов

Киев, Вторник 08 сентября 2020 19:47
Почти весь понедельник Колесникова провела в КГБ, - Кравцов
Фото: Иван Кравцов (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Белорусский оппозиционер Иван Кравцов заявил, что его коллега Мария Колесникова, скорее всего, весь понедельник была в КГБ. Ее оттуда забрали, когда ехали к границе Украины.

Об этом он заявил на брифинге.

"Нас посадили в микроавтобусы. Мы заехали по пути в сторону границы Украины в КГБ. И там мы, судя по всему, забрали Марию Колесникову. По этому у меня есть основания полагать, что весь день 7 сентября она находилась в КГБ", - заявил он.

Напомним, сегодня утром в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной, после этого стало известно о задержании Колесниковой.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения границы.

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