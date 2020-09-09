ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Стало известно местонахождение Колесниковой

Минск, Среда 09 сентября 2020 12:52
Стало известно местонахождение Колесниковой
Фото: Мария Колесникова (news.tut)
Автор: Анастасия Рокитна

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова арестована. Она находится в СИЗО № 1 на Володарского.

Об этом сообщил отец Марии Александр Колесников, передает TUT.BY.

Отметим, вчера Марию Колесникову пытались вывезти из страны.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - сказал Колесников.

Напомним, вчера в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. После этого стало известно, что Роднеков и Кравцов действительно в Украине, однако Колесникову задержали на территории Беларуси.

На границе Колесникова сопротивлялась и порвала паспорт. Кравцов считает, что почти весь понедельник Колесникова провела в КГБ.

Отметим, Александр Лукашенко заявил, что Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения границы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Беларусьоппозиция
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь