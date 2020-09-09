Стало известно местонахождение Колесниковой

Фото: Мария Колесникова (news.tut)

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова арестована. Она находится в СИЗО № 1 на Володарского.

Об этом сообщил отец Марии Александр Колесников, передает TUT.BY.

Отметим, вчера Марию Колесникову пытались вывезти из страны.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - сказал Колесников.

Напомним, вчера в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. После этого стало известно, что Роднеков и Кравцов действительно в Украине, однако Колесникову задержали на территории Беларуси.

На границе Колесникова сопротивлялась и порвала паспорт. Кравцов считает, что почти весь понедельник Колесникова провела в КГБ.

Отметим, Александр Лукашенко заявил, что Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения границы.