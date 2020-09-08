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Лукашенко назвал причину задержания Колесниковой

Минск, Вторник 08 сентября 2020 15:26
Лукашенко назвал причину задержания Колесниковой
Фото: Мария Колесникова (facebook.com/maria kalesnikava)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиционерка Мария Колесникова задержана за нарушение правил пересечения границы. По его данным, она пыталась выехать в Украину.

Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва", который брал у Лукашенко интервью.

Как он заявил, Колесникова пыталась пересечь границу ночью.

"На пограничном переходе они предъявили документы белорусским пограничникам, после чего были пропущены на территорию между РБ и Украиной. Здесь при повторной проверке, Колесникову выбросили из машины, а ее попутчики на авто прорвались на территорию Украины", - заявил он.

Напомним, сегодня утром в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной.

Потом стало известно о задержании Колесниковой на границе с Украиной, а двух других оппозиционеров в Украине.

Однако, в ГПСУ сообщили, что два белорусских оппозиционера прошли меры пограничного контроля. Колесникова в пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала.

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