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Колеснікову підозрюють у захопленні влади в Білорусі

Автор: Игорь Литвиненко

Член Координаційної ради Білорусі Марія Колеснікова проходить підозрюваною у справі про захоплення влади. За словами адвоката, Колеснікова є першим членом Координаційної ради, який проходить підозрюваним у цій статті.

Про це в коментарі "РИА Новости" повідомила адвокат Людмила Козак.

Адвокат уточнила, що Колеснікова є підозрюваною у справі, яка була відкрита проти Координаційної ради за статтею про спробу захоплення влади (ст. 361 Кримінального кодексу Республіки Білорусь).

На скільки затримана опозиціонер поки невідомо.

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Раніше РБК-Україна писало, що Марія Колеснікова заарештована і знаходиться в мінському СІЗО № 1 на Володарського.

Нагадаємо, вчора у Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Антон Родненков та Іван Кравцов перетнули кордон з Україною. Пізніше стало відомо, що Родненков і Кравцов таки перетнули український кордон, у той час як Колеснікову затримали на території Білорусі.

Як повідомив Кравцов, на кордоні Колеснікова пручалася і порвала паспорт. При цьому майже весь понеділок Колеснікова провела в КДБ.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Колеснікова була затримана за порушення правил перетину кордону.

Відзначимо, 20 серпня Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Координаційної ради за статтею про захоплення влади.

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