Задержание белорусских оппозиционеров на границе с Украиной: все подробности

Фото: Мария Колесникова (tut.by)

Сегодня утром в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. После этого стало известно о задержании Колесниковой на границе, а двух других оппозиционеров уже в Украине, более подробно в материале РБК-Украина.

Тихановская прокомментировала задержание Колесниковой

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская требует немедленного освобождения Колесниковой.

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные. Задача Координационного совета - быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать.", - заявила она.

Задержание Родненкова и Кравцова опровергают украинские пограничники

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что украинская сторона не задерживала Антона Родненкова и Ивана Кравцова. В то же время белорусские правоохранители сообщают о задержании их на территории Украины.

Фото: Антон Родненков и Иван Кравцов (коллаж РБК-Украина)

Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала

Украинские пограничники сообщили, что Колесникова не прибывала в украинские пункты пропуска. Только Антон Родненков и Иван Кравцов. Также украинское посольство в Минске подтвердило приезд двух оппозиционеров, но без Колесниковой.

В Координационном совете Беларуси говорят, что Колесникова не могла уехать из Беларуси. В настоящее время им неизвестно о местонахождении трех оппозиционеров.

В МВД Украины заявили о похищении Колесниковой

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно вывезли в Украину. По его словам, всю ответственность за жизнь и здоровье Колесниковой несет персонально президент Беларуси Александр Лукашенко.

Колесникову похитили в Минске

Вчера в Беларуси заявили о похищении Колесниковой в центре Минска. Правоохранители опровергали ее задержание. Свидетели сообщили, что женщину похитили возле Национального художественного музея.

Напомним, пограничный комитет Беларуси сообщил, что Колесникова, Родненков и Кравцов пересекли границу с Украиной в пункте пропуска "Александровка".

Днем ранее родственники Марии Колесниковой подали заявление о ее пропаже.