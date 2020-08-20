Против Координационного совета Беларуси возбудили уголовное дело

Фото: участник координационного совета Беларуси Павел Латушко (facebook com kupalauski by)

Уголовное дело было открыто по статье "захват власти"

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Координационного совета оппозиции. Дело открыто по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси "захват власти".

Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает "Спутник Беларусь".

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - заявил Конюк.

Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Отметим, 15 августа штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской начал формирование Координационного совета. Он призван обсуждать и разрабатывать безопасные и стабильные механизмы обеспечения передачи власти. В состав Совета вошли около ста человек.

Напомним, ранее действующий президент Александр Лукашенко назвал Координационный совет оппозиции "черной сотней", заявив, что создание альтернативных органов власти в стране является незаконным.

Кроме того, в совете заявили, что не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах.