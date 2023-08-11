Коаліція винищувачів. Коли почнеться навчання пілотів та як швидко Україна отримає F-16

Україна готується до відправки пілотів, які пройдуть навчання на винищувачах F-16. Наступним етапом стане передача бойових літаків від західних союзників.

Авіакоаліція: хто працює над F-16 для України

Про потребу у бойовій авіації західного зразка Україна говорила від початку повномасштабного російського вторгнення. Однак для того, щоб історія з F-16 стала реальністю, довелося рухатися поетапно, схиляючи союзників спочатку до передачі ППО, а потім і танків.

Навесні 2023 року крига скресла. У травні після візитів президента Володимира Зеленського до європейських країн Великобританія, Нідерланди та Франція оголосили про створення так званої "коаліції винищувачів". Це неформальне об'єднання, до якого увійшли партнери, готові сприяти в отриманні F-16.

Тоді ж стало відомо, що США та союзники досягли згоди у тому, що Україна отримає винищувачі. І найближчими місяцями вони мають вирішити, хто саме, скільки і коли їх поставить. Поки ж зрозуміло, що вони точно не будуть задіяні в рамках нинішнього контрнаступу.

Позиція США в цьому питанні вирішальна, і 20 травня радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Вашингтон приєднається до навчання українських пілотів та постачання літаків.

Фото: коаліція винищувачів об'єднала понад 10 країн, які беруть участь у навчанні пілотів та постачання (Getty Images)

У червні після зустрічі у форматі "Рамштайн" оформилася коаліція країн, яка займеться безпосередньо підготовкою льотчиків. Відповідний меморандум було підписано з 11 партнерами.

"F-16 захищатимуть небо України та східний фланг НАТО. ВПС України готові освоїти їх у найкоротші терміни. Україна переможе", - прокоментував новину міністр оборони Олексій Резніков.

До коаліції підготовки увійшли:

Данія

Нідерланди

Бельгія

Канада

Люксембург

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Швеція

Великобританія

Коли почнеться навчання пілотів

Цього тижня представниця Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що американський президент Джо Байден дав "зелене світло" на навчання пілотів з України. При цьому офіційно деталі тренувань Вашингтон не розголошує.

Проте відомо, що процес має стартувати у серпні. Зокрема, про це на зустрічі із послами заявив Володимир Зеленський. Тому, за його словами, дипломати мають на 100% зосередитись на роботі з країнами, які можуть передати Україні ці винищувачі.

Фото: речник Повітряних сил Юрій Ігнат каже, що пілоти вже готові їхати на навчання (suspilne media)

Днями спікер Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що пілоти вже давно готові виїхати на навчання та чекають на відмашку від партнерів.

"Про терміни ми вже не раз говорили. Кінець літа - це і є термін... Якщо це буде кінець літа, то добре", - наголосив він.

Де навчатимуть пілотів

На даний момент відомо, що навчання пройде у Данії та Румунії. Зазначимо, станом на липень координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі говорив, що дати та тривалість програми все ще в процесі розробки.

Причому місця тренувань можуть не обмежитись двома країнами. Зокрема, британська сторона серед іншого допоможе льотчикам підтягнути рівень володіння англійською - це одна з головних умов початку навчання на F-16.

Як повідомлялося раніше, Румунія має розпочати підготовку пілотів у серпні. За даними CNN, для тренувань вже визначено авіабазу, для навчальної місії можуть бути задіяні 3-4 винищувачі. Проблем виникнути не повинно, оскільки в країні є близько десятка кваліфікованих інструкторів із нальотом понад 2000 годин. Крім того, літаки для тренувань нададуть і Нідерланди.

Фото: навчання українських пілотів розпочнеться на авіабазі Skrydstrup у Данії (wikimedia.org)

Хоча надходить і суперечлива інформація. За словами віце-президента з міжнародних зв'язків компанії Lockheed Martin Рея Піселлі, перший етап підготовки має пройти на авіабазі Skrydstrup у Данії. І лише до кінця року українські пілоти прибудуть до румунського навчального центру на 86-й авіабазі RoAF (комуна Борча).

Україна зацікавлена у розширенні географії.

"Це могли б бути і навіть США. Але поки про це не йдеться, це прийматиметься рішення політичне, або в рамках авіаційної коаліції. Найкраща база знаходиться в США, але і в Європі є центри для навчання", - говорив Юрій Ігнат.

Як проходитиме підготовка

На першому етапі проходить тестування та відбір пілотів, визначення рівня володіння англійською мовою, і лише потім розпочнуться теоретичний та практичний курси. Все це необхідно, що вони отримали необхідні навички керування та бойового застосування F-16.

Крім льотчиків, навчання пройде і технічний персонал, який обслуговуватиме винищувачі.

Не виключено, що базові речі пілоти зможуть освоїти, перебуваючи в Україні. Минулого тижня Чехія передала спеціальний симулятор, і його випробував президент Володимир Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський на симуляторі F-16 (president.gov.ua)

"На цьому симуляторі українські військові вивчають особливості сучасної техніки та її можливості", - повідомили в офісі президента.

Як довго триватиме навчання

Наразі не можна точно сказати, скільки часу займе програма підготовки українських пілотів.

"Це залежить від кваліфікації як з погляду сучасних винищувачів, так і досвіду, а також від того, наскільки добре вони володіють англійською мовою", - говорив командувач данської армії генерал Флеммінг Лентфер.

В інтерв'ю РБК-Україна речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що за оптимістичними оцінками, найкоротший курс складе 6 місяців. Але може бути й менше.

Зокрема пара українських пілотів пройшла тестування на симуляторах на авіабазі в Аризоні (США), і американські партнери зробили висновки про те, як вони реагують на різні ситуації в повітрі та як швидко схоплюють новий матеріал.

"Повітряні сили говорили про півріччя, а наші колеги сказали, що, можливо, вдасться вкластися і у 4 місяці", - додав він.

Скільки пілотів пройдуть навчання

За даними Politico, сформовано першу групу з 8 українських пілотів, готових розпочати навчання на F-16. Ще 20 осіб, які трохи володіють англійською, у серпні пройдуть мовні курси у Великій Британії.

За словами Ігната, на жаль, не всі українські пілоти володіють англійською мовою, тому і йдеться зараз про 8 льотчиків. Але як тільки решта підтягне свій рівень, їх відправлять слідом за першою групою.

Загалом необхідно підготувати кілька десятків пілотів.

"Це буде не навчання, а перенавчання на новий тип літака. Їм треба буде зрозуміти, як це все працює. Їм треба буде поміняти філософію - зі старої радянської техніки пересісти на західну", - говорив він про першу групу.

Причому перенавчання залежатиме від досвіду кожного льотчика, тому хтось спочатку пройде наземну підготовку, а хтось одразу перейде до польотів.

Раніше повідомлялося, що Данія одночасно може прийняти до 6 пілотів та до 40 осіб технічного персоналу.

Коли Україна отримає F-16

Офіційних термінів немає. Але очевидно, що вони залежать від швидкості навчання та кількості підготовлених пілотів. Видання Politico з посиланням на джерела писало, що графіки досі підвішені, як і питання, хто саме передасть Україні літаки. Базовий сценарій - початок 2024 року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що західна авіація має з'явитися в українському небі до кінця березня.

"Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 літатимуть в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідати графіку", - зазначив він.

При цьому є багато нюансів, і графік може зрушуватись, оскільки треба готувати техніків, інженерів та відповідну інфраструктуру.

Фото: міністр оборони Олексій Резніков розраховує на отримання F-16 наступного року (Віталій Носач/РБК-Україна)

На це вказував і міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, щойно буде готова інфраструктура, пілоти та інженери, західні партнери скажуть: "ОК, тепер літаки".

"Тому це трохи займе часу. Оптимістично гадаю, що це наступний рік", - додав він.

Хто і скільки F-16 передасть Україні

Від західних партнерів Україна сподівається одержати близько 40-50 сучасних винищувачів F-16. Цієї кількості має вистачити на формування трьох-чотирьох ескадрилій. Зазначимо, українські ескадрильї складаються із 12 одиниць бойової авіації.

На сьогодні невідомо, хто та скільки літаків передасть Україні. За словами Володимира Зеленського, партнери готові надати "потужну кількість".

"(У Молдові, - ред.) у мене була закрита зустріч із країнами, які точно підтвердили, що вони точно дадуть нам F-16", - казав він у червні.

За даними Bloomberg, йдеться про літаки на озброєнні європейських членів НАТО. Це, як правило, застарілі моделі, і їх обслуговування коштуватиме досить дорого. За деякими розрахунками, вартість однієї літньої години може становити до 32 000 доларів. У той час, як на сучасних версіях цей показник починається від 8 000 доларів.

Дмитро Кулеба наголошував, що одразу кілька партнерів готові передати винищувачі і навіть називають кількість. Але на публіку наразі погоджено лише навчання.

Передбачається, що першими F-16 нададуть Нідерланди та Данія, які очолили авіаційну коаліцію та знімають їх із озброєння, змінюючи на F-35. Як пише Bloomberg, ще в травні нідерландський уряд розпочав відповідні переговори з Вашингтоном.

Нині Нідерланди мають близько 40 винищувачів F-16. З них 24 одиниці експлуатуються та не можуть бути відправлені до України до середини 2024 року. За різними оцінками, від 10 до 12 літаків списано. Раніше десяток мали продати компанії Draken International. Але ще у грудні 2022 року угоду відклали без пояснення причин.

Данія як потенційний донор України має 44 літаки. З них 30 перебувають у боєздатному стані. Схожа ситуація в Бельгії - вона має на озброєнні 53 одиниць F-16 і має плани заміни на п'яте покоління.