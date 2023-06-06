F-16 для України. Партнери готові надати потужну кількість літаків, - Зеленський

Партнери України готові надати військовим потужну підтримку у кількості винищувачів F-16. Однак для цього необхідно відбудувати українську інфраструктуру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна .

"Що стосується F-16 та інфраструктури. Інфраструктури немає, вона буде будуватися та готуватися. Немає сенсу її готувати, поки немає домовленості, що у нас будуть відповідні літаки. На сьогодні остання наша важлива дуже зустріч у Молдові, де у мене була одна закрита зустріч з кількістю країн, які точно підтвердили, що вони точно дадуть нам F-16", - розповів Зеленський.

За словами президента, для передачі винищувачів потрібне спільне погодження країни-партнерів та США,

"Я отримав від деяких європейських партнерів вже розуміння щодо кількості. Вона потужна. Я коли отримав цю інформацію, то у мене був день щастя. Була потужна пропозиція. Важливо, щоб ця коаліція була домовленістю на папері", - сказав він.

Зеленський зауважив, що після цього розпочнеться підготовка інфраструктури України. Однак це не буде відбуватись швидко.

F-16 для України

Декілька європейських країн, а також Канада та США заявили про бажання навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Президент США Джо Байден на саміті G7 в Японії підтвердив намір Вашингтона приєднатися до цієї ініціативи.

Поки точні терміни початку навчань невідомі. Проте Польща вже склала графік тренувань українських пілотів на F-16. Також, за даними ЗМІ, навчати ЗСУ буде й Британія.

Зазначимо, що підготовка українських пілотів може тривати протягом чотирьох місяців.

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