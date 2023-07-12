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Румунія наступного місяця розпочне підготовку українських пілотів на F-16

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Середа 12 липня 2023 18:05
Румунія наступного місяця розпочне підготовку українських пілотів на F-16 Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Румунія розпочне підготовку українських пілотів на бойових літаках F-16 вже наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерела, яке знайоме з поточними переговорами, для тренувань була визначена авіабаза в Румунії. Зокрема підготовка включає в себе запит Румунії на симулятор польоту F-16 від виробника літака, компанії Lockheed Martin.

Зазначається, що наразі Румунія має 16 винищувачів F-16. Також ще 32 будуть доставлені з Норвегії до кінця 2024 року.

"У Румунії є близько десяти кваліфікованих румунських інструкторів, які налітали понад 2 000 годин на цьому літаку. Три або чотири винищувачі F-16 з нинішньої румунської ескадрильї можуть бути задіяні в навчальній місії в будь-який момент часу", - пише видання.

Водночас тривалість навчальної програми поки що не визначена.

F-16 для України

Вчора, 11 липня, було офіційно створено коаліцію з навчання українських пілотів на F-16. До її складу увійшли 11 країн, а очолюватимуть коаліцію - Нідерланди та Данія.

Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, тренування пілотів розпочнуться в серпні - на початку вересня. Водночас перші винищувачі F-16 можуть почати літати в українському небі до кінця березня 2024 року.

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F-16 Румунія
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