У Білому домі назвали країни, де українських пілотів навчатимуть на F-16

Українські пілоти навчатимуться управлінню американськими винищувачами F-16 у Данії та Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

"У Румунії та Данії проводитиметься підготовка українських льотчиків за програмою F-16. Дати, місця, тривалість програми, все це ще в процесі розробки", - розповів Кірбі.

Він додав, що окрім Румунії та Данії, українських льотчиків можуть також навчати на F-16 і в інших місцях.

Кірбі зазначив, що британці розпочинають навчання льотчиків англійської мови, щоб вони могли керувати американськими винищувачами.

F-16 для України

Нагадаємо, країни Заходу погодилися навчати українських льотчиків управлінню F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Таким чином, було створено так звану авіаційну коаліцію, яку очолили Данія та Норвегія. У її рамках, крім навчання, також має відбутися і постачання F-16 до України.

Поки що жодна країна офіційно не анонсувала передачу нашим військовим таких винищувачів.

Міністр оборони України Олексій Резніков кілька днів тому зазначав, що українські пілоти розпочнуть навчання на F-16 уже у серпні.