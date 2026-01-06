"Коаліція охочих" замовчуватиме Гренландію, щоб не злити США, - Politico

Представник Єлисейського палацу розповів виданню, що зустріч "Коаліції охочих" направлена на поглиблення узгодженості між Україною, ЄС та США щодо завершення війни. Він наголосив, що участь Сполучених Штатів у цьому контексті є вирішальною.

Тому "будь-яка спроба перенести фокус на Гренландію ризикує розпалити гнів Трампа", цитує Politico представника ЄС.

Зазначається, що під час брифінгу в Єлисейському палаці не пролунало жодного слова про заяви президента США щодо Гренландії.

Представники європейських країн "відчайдушно намагаються уникнути" зриву мирного процесу щодо України, оскільки нещодавно президент країни Володимир Зеленський заявив про готовність угоди "на 90 відсотків".

З огляду на це "винесення Гренландії за дужки зустрічі" може влаштовувати представників багатьох країн.