США можуть встановити контроль над Гренландією найближчими місяцями, - Politico

США, ймовірно, можуть узяти Гренландію під свій контроль уже 2026 року. Це може статися до знакових дат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

На їхню думку, така подія може статися напередодні проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада, і до 250-ї річниці американської незалежності 4 липня.

Неназвані експерти та офіційні особи розповіли виданню, що США найближчими місяцями "можуть спробувати скористатися вікном можливостей", щоб встановити контроль над Гренландією.

Скандальні плани США на Гренландію

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі "спецпредставником щодо Гренландії".

Сам Лендрі заявив про те, що він хоче зробити Гренландію частиною США.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен у відповідь заявив, що таке призначення підтверджує інтерес США до Гренландії.

Учора, 4 січня, Трамп укотре заявив про те, що США "абсолютно потрібна" Гренландія. Він виправдав це тим, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю і він "потрібен" США для оборони від своїх суперників.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, коментуючи таку заяву, наголосила, що США не мають права анексувати Гренландію.

Вона закликала США припинити погрози на адресу Данії та народу, який дуже чітко заявив, що вони не продаються.

Варто зауважити, що такі заяви Трампа на адресу Гренландії прозвучали одразу після того, як американські війська провели операцію у Венесуелі та захопили диктатора Ніколаса Мадуро.