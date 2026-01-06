"Високі емоції по всій Європі": Туск назвав несподівану тему на саміті "коаліції охочих"
Україна не буде єдиною темою, яку "Коаліція охочих" обговорюватиме у Парижі. Незапланованою темою буде питання Гренландії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, якого цитує Polsatnews.
"Безсумнівно, що питання Гренландії також буде непередбачуваним і незапланованим для нас. Воно викликало дуже високі емоції в усій Європі. Для Польщі дві речі є очевидними і дуже важкими для узгодження, не будемо себе обманювати, але вони є очевидними та однозначними", - йдеться у його заяві.
Туск наголосив, що жоден член НАТО не повинен атакувати або погрожувати іншому члену Альянсу.
"Інакше НАТО втратило б сенс, якби в рамках цього пакту відбувалися конфлікти або взаємні агресивні дії", - зазначив польський прем'єр.
Він додав, що необхідно робити все, щоб "європейсько-американські зв'язки не постраждали найближчими днями та місяці внаслідок тих чи інших оголошених рішень або непорозумінь". Крім того, Туск запевнив данців, що "немає жодних сумнівів" щодо підтримки з боку Європи.
"Європейська солідарність і повага до цілісності європейських держав - це елементарні питання, тому, звичайно, Данія може розраховувати на солідарність всієї Європи", - наголосив він.
Що передувало
Нагадаємо, днями дружина радника президента США Дональда Трампа з внутрішньої безпеки Стівена Міллера Кеті опублікувала в соцмережах мапу, на якій острів Гренландія зафарбований у кольори прапора США.
Після цього Трамп сказав днями, що острів потрібен Америці для оборони. Також за його словами, Гренландія нібито "оточена" флотами РФ і Китаю.
Джерела видання Politico вважають, що США можуть узяти Гренландію під свій контроль уже в найближчі місяці.
Зазначимо, що на заяви Трамп уже відреагували в Данії. Зокрема, прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен попередила, що якщо США спробують захопити Данію, особливо військовим шляхом, то це фактично поставить хрест на альянсі НАТО.