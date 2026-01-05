Кінець НАТО? В Данії зробили похмурий прогноз через зазіхання Трампа на Гренландію

Якщо США спробують захопити Гренландію, особливо військовим шляхом, це фактично поставить хрест на НАТО, як на військовому альянсі та на системі безпеці, яка встановилася після завершення Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яку цитує Bloomberg .

"Я вважаю, що слід серйозно ставитися до американського президента, коли він каже, що хоче Гренландію... Але я також чітко поясню, що якщо США вирішать атакувати військовим шляхом іншу країну НАТО, тоді все обвалиться, включаючи НАТО, а отже, і безпеку, яка була встановлена ​​з кінця Другої світової війни", - сказала вона.

Копенгаген вкрай стурбований зазіханнями чинної адміністрації США на Гренландію. Вашингтон прикривається питаннями "безпеки", а Трамп вперто стверджує, що США " повинні контролювати Гренландію". Втім, він не каже, що це відбудеться прямо зараз.

"Ми будемо турбуватися про Гренландію приблизно через два місяці... Давайте поговоримо про Гренландію через 20 днів", - заявив він журналістам 5 січня на борту президентського літака.