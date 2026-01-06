"Коалиция желающих" будет замалчивать Гренландию, чтобы не злить США, - Politico

Европейские чиновники убеждены, что обсуждение Гренландии на саммите "Коалиции желающих" может разозлить США. Поэтому этого вопроса будут избегать, чтобы не сорвать мирный процесс по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Представитель Елисейского дворца рассказал изданию, что встреча "Коалиции желающих" направлена на углубление согласованности между Украиной, ЕС и США по завершению войны. Он отметил, что участие Соединенных Штатов в этом контексте является решающим.
Поэтому "любая попытка перенести фокус на Гренландию рискует разжечь гнев Трампа", цитирует Politico представителя ЕС.
Отмечается, что во время брифинга в Елисейском дворце не прозвучало ни одного слова о заявлениях президента США по Гренландии.
Представители европейских стран "отчаянно пытаются избежать" срыва мирного процесса по Украине, поскольку недавно президент страны Владимир Зеленский заявил о готовности соглашения "на 90 процентов".
Учитывая это "вынесение Гренландии за скобки встречи" может устраивать представителей многих стран.
Напомним, жена советника президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти недавно выложила в соцсетях карту, на которой остров Гренландия закрашен в цвета флага США.
После этого Трамп сказал, что остров нужен Америке для обороны. Также по его словам, Гренландия якобы "окружена" флотами РФ и Китая.
Источники издания Politico считают, что США могут взять Гренландию под свой контроль уже в ближайшие месяцы.
Отметим, на заявления Трамп уже отреагировали в Дании. В частности, премьер-министр страны Метте Фредериксен предупредила, что если США попытаются захватить Данию, особенно военным путем, то это фактически поставит крест на альянсе НАТО.
Сегодня, 6 января, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что вопрос Гренландии будет обсуждаться на саммите "Коалиции желающих". Он подчеркнул, что ни один член НАТО не должен атаковать или угрожать другому члену Альянса.