"Коалиция желающих" будет замалчивать Гренландию, чтобы не злить США, - Politico

Представитель Елисейского дворца рассказал изданию, что встреча "Коалиции желающих" направлена на углубление согласованности между Украиной, ЕС и США по завершению войны. Он отметил, что участие Соединенных Штатов в этом контексте является решающим.

Поэтому "любая попытка перенести фокус на Гренландию рискует разжечь гнев Трампа", цитирует Politico представителя ЕС.

Отмечается, что во время брифинга в Елисейском дворце не прозвучало ни одного слова о заявлениях президента США по Гренландии.

Представители европейских стран "отчаянно пытаются избежать" срыва мирного процесса по Украине, поскольку недавно президент страны Владимир Зеленский заявил о готовности соглашения "на 90 процентов".

Учитывая это "вынесение Гренландии за скобки встречи" может устраивать представителей многих стран.